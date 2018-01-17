Отца обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Драчева насмерть сбила машина

В Хабаровске в ДТП погиб отец обвиняемого в убийстве пауэрлифтера Андрея Драчева. Мужчину сбила машина, когда он направлялся к себе на работу, сообщает телеканал «360».

«Отец моего подзащитного действительно погиб в ДТП. Он шел к себе на работу, которая расположена неподалеку от моего офиса», — сказал адвокат семьи Анара Аллахверанова Константин Лысенко.

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Из-за сильнейшего удара пострадавшему оторвало ногу. Отцу Аллахверанова было 59 лет. Виновник аварии остался на месте ДТП.

По словам адвоката, похороны погибшего состоятся 17 января. Анар Аллахверанов на них присутствовать не будет и останется под арестом.

«Смерть близкого человека, по закону, не является основанием для изменения меры пресечения», — пояснил Лысенко.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Им занимается один из юристов из группы защиты Аллахверанова.

На данный момент следствие выясняет, явилось ли произошедшее простым стечением обстоятельств.

«Отцу Анара Аллахверанова действительно неоднократно поступали угрозы на протяжении прошлого года», — подтвердил Лысенко.