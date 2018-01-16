Минпромторг: утилизационный сбор вырастет в среднем на 15%

Повышение утилизационного сбора на легковые и грузовые автомобили в среднем составит 15%. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах Гайдаровского форума, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы сохраним баланс по индексации, в среднем это будет около 15%», — сказал Мантуров, уточнив, что речь идет и о легковых, и о грузовых автомобилях.

Ранее СМИ сообщали, что правительство существенно увеличит утилизационный сбор на некоторые типы автомобилей: на машины с объемом двигателя до 1 литра — на 16%, с двигателем 1-2 литра — на 90%, 2-3 литра — на 49%.