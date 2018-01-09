МВД подтвердило сокращение штата ГИБДД на 10 тысяч человек

В МВД России подтвердили информацию о сокращении штата ГИБДД с 1 января 2018 года на 10 тыс. сотрудников. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Сокращаются должности в полиции в подразделениях ГИБДД, ДПС ГИБДД, за исключением должностей, предназначенных для совершения регистрационных действий, а также проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений.

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Указанные мероприятия коснутся, в первую очередь, неукомплектованных должностей, подчеркнули в МВД.

Изъявившие желание сотрудники будут переведены на иные вакантные должности в органах внутренних дел, «где их опыт будет применен и реализован».

«Газета.Ru» 5 января со ссылкой на внутренние документы МВД первой сообщила, что подписанный 31 декабря президентом России Владимиром Путиным указ о сокращении штатной численности МВД на 10 тыс. человек затронет только сотрудников ГИБДД. Таким образом в ведомстве во вторник официально подтвердили эту информацию.