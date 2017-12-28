СМИ: в Киеве судья на внедорожнике устроил смертельное ДТП на переходе

В Киеве водитель внедорожника Land Rover насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщает «Украинская правда».

Сообщается, что ДТП произошло в Голосеевском районе украинской столицы. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

По данным источников в МВД, за рулем автомобиля находился судья Васильковского межрайонного суда Киевской области.

Ранее сообщалось, что В Волгограде судья на Land Cruiser протаранила четыре машины.