В Москве обокрали помощника Рамзана Кадырова, вора поймали за несколько часов

В Москве 51-летний безработный из Тульской области ограбил помощника главы Чечни 49-летнего Хасайна Кадырова. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел около 23.00 26 декабря на Ленинградском проспекте. В полицию обратился 49-летний Хасайн Кадыров, занимающий должность помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. Мужчина сообщил, что кто-то разбил стекло в его автомобиле Mercedes и похитил денежные средства, мобильный телефон IPhone 6, планшет IPad. В общей сложности материальный ущерб составил около 650 тыс. руб.

Злоумышленника задержали уже ранним утром в среду на улице Петрозаводская. Задержанный мужчина дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело.