В Петербурге мужчина напал с ножом на водителя детского автобуса

В Санкт-Петербурге вооруженный ножом мужчина напал на водителя автобуса, перевозившего детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

«Водитель автомобиля Range Rover в ходе конфликта ударил ножом водителя автобуса и скрылся с места происшествия. Сейчас полиция устанавливает его местонахождение и принимает меры для его задержания. Водитель автобуса госпитализирован в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, напавший на водителя мужчина — бизнесмен, который занимается грузоперевозками. Также отмечается, что в нападении на водителя принимала участие пассажирка Range Rover.