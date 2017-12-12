СМИ: на российских дорогах появятся новые знаки

В России появятся несколько десятков новых дорожных знаков и табличек, пишет газета «Известия» со ссылкой на новый предварительный национальный стандарт (ПНСТ), который начал действовать в России.

В новом стандарте появились такие знаки, как «Въезд на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса».

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Также на перекрестках, где нет интенсивного движения пешеходов или велосипедистов, будут устанавливать знаки «Уступи всем, и можно направо», который позволяет поворот направо на красный свет, если это не создает помех для других участников движения.

Кроме того, в списке есть знаки направления движения по полосам и табличка «Глухие пешеходы».

Как отмечает издание, ранее знаки устанавливали в рамках эксперимента в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире и Саратове.