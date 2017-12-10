В районе аэропорта Внуково участники уличных гонок устроили ДТП с тремя погибшими

В результате ДТП с участием трех автомобилей в Новомосковском округе погибли три человека и двое пострадали. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в нескольких километрах от аэропорта Внуково.

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«На Внуковском шоссе в районе дер. Внуково столкнулись три автомобиля — Peugeot, Mercedes и Lada Priora. По предварительным данным, в результате ДТП трое человек погибли и двое получили травмы», — сообщили в ведомстве.

По данным «Газеты.Ru», аварии предшествовали уличные гонки, которые устроили водители французской иномарки и Lada. Одна из машин столкнулась с внедорожником Mercedes. После аварии движение по шоссе оказалось полностью перекрыто.