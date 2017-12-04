По факту повлекшего смерть ребенка ДТП на Алтуфьевском шоссе возбуждено дело

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После смертельной автомобильной аварии, которая произошла в воскресенье, 3 декабря, на севере-востоке столицы у торгового центра «Алтуфьево», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Следственной частью СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб трехлетний ребенок», – сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

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Установлено, что 31-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по Алтуфьевскому шоссе на автомобиле Skoda Octavia, совершил наезд на семейную пару с маленьким ребенком, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате происшествия пострадавшие 29-летние супруги и их малолетний сын были доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи. От полученных травм ребенок скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время полицией устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что после ДТП водитель автомобиля Skoda скрылся с места аварии. Полицейские объявили в столице план «Перехват». Ставший свидетелем ДТП таксист погнался за ним и смог задержать водителя. По словам таксиста, виновник аварии вышел из машины и сел на землю. Таксист пересадил его в свой автомобиль, вызвал полицию и удерживал виновника трагедии до приезда стражей порядка. Оказалось, что 31-летний задержанный был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина был в неадекватном состоянии, с трудом мог передвигаться и даже не сразу понял, что произошло.