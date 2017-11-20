Пьяный украинец пошел на таран пограничного перехода, чтобы прорваться в Молдавию

Украинские пограничники задержали нетрезвого гражданина, который на автомобиле пытался прорваться через пограничный пункт пропуска в Молдавию. В результате предпринятых пограничниками мер микроавтобус нарушителя перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Водитель пытался прорваться через границу в пункте пропуска «Росошаны» в Черновицкой области. На большой скорости он сбил шлагбаум, но наехал на поставленное пограничниками средство принудительной остановки.

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«Пострадавших среди состава смены пограничных нарядов, представителей смежных служб и лиц, которые направлялись через границу, нет. Сам водитель, 36-летний житель населенного пункта Нелиповцы Кельменецкого района, существенных травм также не получил. Каретой скорой помощи его доставили в Кельменецкую центральную больницу для медицинского обследования, по результатам которого установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — говорится в сообщении.

Представителями пограничного ведомства на нарушителя составлен админпротокол за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины.