Лимузин маршала Жукова выставлен на продажу за 45 млн рублей

В сети выставлен на продажу лимузин, на котором, согласно утверждению продавца, мог ездить советский маршал Георгий Жуков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее объявление с предложением купить автомобиль за 45 млн рублей опубликовано на сайте Avito.

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Как заявил продавец, у него есть документы и фотография, которые подтверждают связь лимузина и Жукова.

По его словам, желающих приобрести такой автомобиль «достаточно».

«Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже», — рассказал продавец.

В августе сообщалось, что лимузин Mercedes-Benz S-класса, принадлежавший, как заявляет продавец, первому президенту России Борису Ельцину, выставлен на продажу за 19,79 млн руб.