СК: по делу о крупном ДТП в Марий Эл задержаны подозреваемые

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В рамках расследования уголовного дела о ДТП в Марий Эл, в результате которого погибли 15 человек, задержаны два подозреваемых. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи установили, что на лесовозе использовались шины, не отвечающие требованием безопасности. По версии следствия, в результате этого в условиях заснеженной дороги стал возможным занос полуприцепа на встречную полосу движения и столкновение с пассажирским микроавтобусом «Мерседес Спринтер».

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«В связи с этим по подозрению в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств задержан водитель – 51-летний Ринат Маматов. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 263.1 УК России (нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). По подозрению в совершении данного преступления задержан арендатор автомобиля и владелец полуприцепа 53-летний Руслан Мусаев», — говорится в сообщении.

Следствие планирует в ближайшее время предъявить задержанным обвинения и направить в суд ходатайство об избрании им меры пресечения.

Ранее сообщалось, что по дороге из Йошкар-Олы в Козьмодемьянск пассажирский автобус столкнулся с лесовозом, в результате чего погибли 15 человек.