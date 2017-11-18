В Грузии россиянин на машине упал в ущелье

В результате ДТП в Грузии погиб россиян, передает «Интерфакс» со ссылкой на местный телеканал «Имеди».

Машина россиянина вылетела за ограждение и упала в ущелье, после чего произошел взрыв, и водитель скончался на месте. Как отмечается, в автомобиле находился еще один пассажир, которого доставили в больницу города Телави. Его жизни ничего не угрожает.

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МВД Грузии начало следствие по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека».

Ранее в Грузии семь человек пострадали в ДТП со свадебным кортежем.