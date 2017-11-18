Сканер на российской таможне выявил 146 кг финского сыра и масла в конструкции машины

Сотрудники российского таможенного пункта МАПП Брусничное обнаружила в тайниках в машине россиянина запрещенные к ввозу продукты питания. Об этом сообщается на сайте Выборгской таможни.

На въезд в Россию из Финляндии прибыл автомобиль марки Saab. Сканер инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) во время проверки автомобиля высветил странные объекты в полостях машины. Ими оказались головки сыра и упаковки сливочного масла. В общей сложности в автомобиле было спрятано 258 единиц различных продуктов питания весом 146 кг.

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Масло находилось в технологической нише заднего бампера, упаковки с сыром в — салоне автомобиля под ковриками и в подкапотном пространстве, а также молочная и мясная продукция в технологических нишах автомобиля.

Товар признал коммерческой партией. В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.