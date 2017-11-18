После коллапса на дорогах Владивостока прокуратура проверит мэрию и ГИБДД

Прокуратура Владивостока начала проверку работы городских властей и управления ГИБДД по устранению последствий снегопада, который в пятницу, 17 ноября, привел к большому количеству ДТП и многокилометровым пробкам, передает «Интерфакс».

«Ситуацию, связанную с подготовкой специализированной техники и ее работой в непогоду, прокуратура оценивает неудовлетворительно», — сообщила старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

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По данным ведомства, из 166 единиц снегоуборочной техники к работе в зимний период готово лишь 93. При этом фактически к работе приступили только 67 машин. Прокуратура также даст оценку деятельности ГИБДД — за время снегопада зарегистрировано 270 ДТП, из них около 90 оформлено сотрудниками ГИБДД города.

Ранее сообщалось, что более 250 ДТП произошло во Владивостоке со второй половины дня 17 ноября из-за снегопада.