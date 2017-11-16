В Марий Эл объявлен траур после гибели 15 человек в ДТП

В Марий Эл 17 ноября будет объявлен траур из-за произошедшего в регионе крупного ДТП, передает РИА «Новости» заявление главы региона Александра Евстифеева.

«В республике завтра будет объявлен траур», — заявил он.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП.

По данным следствия, «водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет». Погибли 15 человек.