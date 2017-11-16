Глава Марий Эл раскрыл подробности ДТП с 15 погибшими

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Глава Марий Эл Александр Евстифеев рассказал, что предварительной причиной крупной аварии, в которой погибли люди, стал выезд маршрутки на встречную полосу для совершения обгона, передает РИА «Новости».

«Водитель пытался совершить обгон, вышел на встречную полосу движения, начал завершать обгон, не успел это сделать и врезался в лесовоз, который вез чуть менее 40 кубов леса. Удар был мощнейшим, от этого удара «Мерседес» выбросило с дороги», — сообщил он.

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Евстифеев добавил, что в таких погодных условиях водитель принял непозволительное решение — пошел на обгон.

Также стало известно, что число погибших возросло до 15 человек.

Ранее сообщалось, что вместимость микроавтобуса — 20 человек. По предварительным данным, он был заполнен пассажирами.