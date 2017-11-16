В посольстве России на Украине прокомментировали ДТП с участим российского дипломата

В посольстве России на Украине подтвердили факт автомобильной аварии в центре Киева с участием автомобиля дипмиссии, передает ТАСС. ДТП произошло 12 ноября, но известно о нем стало только сейчас.

«Большинство деталей, которые публикуют СМИ в связи с данным инцидентом, не соответствуют действительности», — сказал собеседник агентства.

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Украинские правоохранительные органы, по данным посольства, выясняют все обстоятельства случившегося. «Рассчитываем, что расследование будет максимально объективным и непредвзятым. До его завершения полагаем некорректным выступать с какими-либо комментариями», — добавили в диппредставительстве России.

Ранее сообщалось, что сотрудник российского посольства, 28-летний Чингиз Мухамадеев устроил серьезное ДТП в Киеве. На пешеходном переходе он сбил женщину. Первым информацию о происшествии опубликовал известный украинский журналист, главный редактор издания «Цензор.Нет» Юрий Бутусов.

«По данным источников «Цензор.Нет» 12 ноября в 17.20 в Киеве на перекрестке улиц Старонаводницкой и Кутузова атташе посольства России в Украине Мухамадеев Чингиз Уралович на автомобиле «Фольксваген Пассат» D 001 161 совершил наезд на гражданку Украины Андрианову Н.А., 1959 года рождения, которую с ушибом грудной клетки и переломом запястья доставили в 17-ю больницу», — написал в своем Facebook Бутусов.

Он также заявил, что водитель пытался на месте аварии урегулировать ситуацию.

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