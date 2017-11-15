Отец погибшего в ДТП мальчика из Балашихи прокомментировал приговор Алисовой

Отец погибшего в ДТП шестилетнего мальчика из Балашихи Роман Шимко заявил «Газете.Ru», что был готов, что вынесенный судом приговор в отношении сбившего его сына Ольги Алисовой будет мягче.

«Я ожидал, что срок мог быть ниже, чем три года, что касается 2,5 млн рублей моральной компенсации, то, какому-нибудь ребеночку, на операцию может хватит», — сказал Шимко.

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Ранее сообщалось, что суд приговорил Ольгу Алисову за гибель ребенка в ДТП к трем годам колонии-поселения.

Также сообщалось, что суд постановил взыскать с осужденной 2,5 млн рублей.