Суд признал виновной сбившую мальчика в Балашихе

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Железнодорожный суд Подмосковья признал виновной Ольгу Алисову, сбившую насмерть шестилетнего Алексея Шимко в Балашихе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Алисова допустила преступную халатность при управлением автомобилем, перевела ситуацию из опасной в аварийную и допустила назад на малолетнего Алексея Шимко», — заявила судья.

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Приговор назовут позже, оглашение продолжается.

Ранее в последнем слове Алисова обвинила в трагедии родителей ребенка.

Согласно ч. 3 ст. 264 УК России, по которой обвиняется женщина, максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до пяти лет. Однако ранее прокурор, с учетом всех обстоятельств дела, показаний свидетелей, наличия у обвиняемой несовершеннолетней дочери, а также того, что женщина до последнего не признала своей вины и не раскаялась, запросила у суда меру пресечения для Алисовой в виде трех реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.