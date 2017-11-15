Обвиняемая по ДТП с «трезвым мальчиком» в последнем слове не признала вины

Обвиняемая в смертельном ДТП, в котором погиб шестилетний мальчик из Балашихи Ольга Алисова в своем последнем не признала вины и попросила суд проявить к ней снисхождение. Вместо трех лет реального срока в колонии общего режима она попросила у суда условное наказание, либо отправки в колонию-поселение. Автомобилистка также надеется на отсрочку до достижения ее дочери 14-летнего возраста, передает корреспондент «Газеты.Ru» из Железнодорожного суда, где проходит решающее заседание по делу.

«Все ополчились против меня, говорили, что я подстроила, купила, и так далее. Это – наглая ложь, — сказала Алисова. — Надеюсь, что наказание, которое предусматривает ч.3 ст. 264 в случае обвинительного приговора будет избрано судом с соблюдением закона и без нарушения судебной практики».

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Алисова заявила, что ни достоверное место ДТП, не техническая невозможность увидеть ребенка, не были установлены в ходе следствия.

«Исходя из представленной автотехнической экспертизы, информации о необходимых действиях водителя в сложившейся дорожной ситуации имеются, хотя вопросы перед экспертами ставились о необходимых действиях как водителя, так и пешехода, — сказала женщина. — Сторона обвинения этого не заметила, а слово адвоката на эту тему было прервано. Исходя из ПДД, при переходе дороги вне пешеходного перехода, пешеходы, кроме того, не должны создавать помех при движении транспортного средства и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, закрывающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Кроме этого, согласно Конституции России, за ребенка несут ответственность его родители или люди старшего возраста. В данном случае ребенок был лишен защиты».

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