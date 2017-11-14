Стали известны причины рекордного роста цен на бензин

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша объяснил рекордное повышение цен на бензин в России. Об этом сообщает RT.

«У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И естественно, эти налоги переносятся на потребителя. Плюс еще резко выросли мировые цены на нефть, из-за чего обычно курс рубля укрепляется, но в этом году курс рубля остался на старом уровне», — сказал Аркуша.

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Он также добавил, что в следующем году розничные цены на бензин снова вырастут.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на бензин в России в ноябре достигли рекордного уровня.