Россиянам назвали 8 новых иномарок, которые можно купить по цене отечественного авто

После введения новых правил взимания утильсбора российские продавцы, торгующие автомобилями по системе параллельного импорта, смогли быстро адаптироваться. Теперь россиянам предлагают машины мощностью не более 160 л.с., среди которых есть варианты по цене от 1,9 до 2,4 млн рублей — то есть прямые конкуренты автомобилей российских марок. «Газета.Ru» собрала подборку из восьми наиболее востребованных покупателями моделей.

Changan Qiyuan Q05 — от 1,9 млн рублей

Changan Qiyuan Q05 (на экспортных рынках также известный как Nevo Q05) — это компактный электрический кроссовер от суббренда компании Changan. Модель хвалят за высокую технологичность, интересный дизайн и доступную цену. Ее размеры: 4435×1855×1595 мм.

Мощность единственного электромотора составляет 163 л.с., но по ПТС заявлены только 80 л.с. — это 30-минутная налогооблагаемая мощность. Такие характеристики позволяют ввезти машину, уплатив льготную ставку утилизационного сбора.

Changan

Наиболее доступный вариант — 405 AIR. Ему полагается батарея емкостью 40,3 кВт·ч, с которой запас хода составляет 405 км (CLTC). В комплектацию входят панорамная крыша, система кругового обзора и центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма. Однако колесные диски будут стальными.

Hyundai Elantra — от 2,2 млн рублей

С введением новых ставок утильсбора седан Hyundai Elantra стал популярным среди россиян благодаря наличию модификации 1.5L CVT. Основная особенность этой версии — упор на небольшую стоимость, высокую экономичность и солидную плавность хода, а не высокую динамику.

1,5-литровый атмосферный бензиновый мотор серии G4FL развивает скромные по современным меркам 115 л.с., хотя длина машины — немалые 4720 мм. В трансмиссии работает корейский вариатор IVT, где вместо наборного стального ремня использована цепь.

Hyundai Elantra Hyundai

В начальной комплектации GLX Elite Edition за 2,2 млн рублей имеются светодиодная оптика, кожаный салон, кондиционер, камера заднего вида, передний и задний парктроники. Бонусами будут бесключевой доступ, круиз-контроль и шесть подушек безопасности.

Lynk & Co 06 — от 2,3 млн рублей

Lynk & Co 06 — это компактный городской кроссовер, выпускаемый совместным брендом Geely и Volvo. Автомобиль построен на платформе BMA, а его ближайшим родственником является Geely Coolray. В топливных версиях машина оснащается 1,5-литровым 155-сильным мотором.

В 2023 году модель пережила рестайлинг, по итогам которого было обновлено большинство наружных панелей кузова. Из-за нового оперения длина машины выросла на скромные 10 мм (до 4350 мм), но ширина (1820 мм) и высота (1625 мм) остались прежними.

Autohome

Заплатив 2,3 млн рублей, покупатель получит полный набор подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, бесключевой запуск и вентиляцию передних сидений. В качестве платных опций идут 14 динамиков аудиосистемы, чёрная крыша и окраска розовым или зеленым «металликом».

GAC GS3 — от 2 млн рублей

Кроссовер GAC GS3 хвалят за быстрый разгон, современный агрессивный дизайн и богатый набор электронных помощников. В перечне минусов — небольшой багажник, жестковатая подвеска и отсутствие полного привода. Зато цена — приятные 2 млн рублей.

Под капотом машины длиной 4410 мм скрывается 150-сильная «турбочетверка» объемом 1,5 литра, пару которой составляет 7-ступенчатый преселективный «робот». Производитель особо отмечает, что двигатель может питаться бензином Аи-92.

GAC GS3 GAC

Важно, что некоторые продавцы готовы привезти вариант, укомплектованный полным «зимним пакетом», куда входят обогревы лобового стекла, форсунок, руля, зеркал и всех сидений. Также приятным дополнением будет полная русификация медиасистемы.

Volkswagen Lavida — от 1,9 млн рублей

Volkswagen Lavida представляет собой седан гольф-класса (длина — 4561 мм), разработанный концерном специально для китайского рынка. Выпуском таких автомобилей занимается совместное предприятие SAIC-Volkswagen, а технически машина является близнецом Volkswagen Jetta.

В движение седан приводит 1,5-литровый 110-сильный атмосферный мотор, с которым работает классический 6-диапазонный «автомат». В этой конфигурации Lavida носит статус одного из абсолютных бестселлеров немецкой марки на рынке КНР.

Volkswagen

Комплектация Outstanding New Wish Edition может предложить шесть подушек безопасности, камеру заднего вида, круиз-контроль, датчик дождя и отделку салона искусственной кожей. Стоимость такого варианта, по данным «Газеты.Ru», составляет 1,9 млн рублей.

Geely Coolray — от 1,6 млн рублей

В китайской гамме Geely Coolray имеется версия со 122-сильным 1,5-литровым «атмосферником» и клиноременным вариатором. С таким набором агрегатов машина стоит 1,7 млн рублей, а если вместо «автомата» заказать «механику», это позволит сэкономить 100 тыс. рублей.

Набор оборудования включает передние подушки безопасности, круиз-контроль, простой кондиционер, камеру заднего вида и обшивку салона кожзамом. Но при желании список можно расширить за счет электропривода сиденья водителя и других опций.

Geely Coolray Geely

Для справки: в России официально продаются только турбированные 150-сильные «Кулреи», укомплектованные 7-ступенчатыми «преселективами». Но они обойдутся заметно дороже, чем «параллельный» атмосферный вариант: начальная стоимость составляет 2,8 млн рублей.

GAC GS4 — от 2,4 млн рублей

В ближайшем будущем до России доедут первые кроссоверы GAC GS4 пятого поколения. Новинка сможет предложить 1,5-литровый турбомотор мощностью 149,6 л.с. и 7-ступенчатую роботизированную коробку передач. Правда, привод может быть только передним.

В комплектацию стоимостью 2,4 млн рублей включены панорамная крыша, электропривод крышки багажника, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и светодиодные фары. Диагональ центрального тачскрина — солидные 15,6 дюйма.

GAC

В экспортной версии GAC GS4 присутствуют важные для комфортной зимней эксплуатации обогревы зеркал, руля и передних сидений. При длине 4680 мм новичок может стать заменой Volkswagen Tiguan, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.

Changan Qiyuan A06 — от 2,2 млн рублей

Гибридный лифтбэк Changan Qiyuan Nevo A06 (он же — Nevo А06) переживает резкий всплеск спроса: в последние недели модель стала заметным явлением по числу регистраций, а на классифайдах сейчас насчитывается свыше 200 актуальных предложений.

Главной причиной популярности является богатейшее оснащение при умеренной цене. Автомобиль хвалят за продуманную эргономику, премиальное качество отделки салона и обилие современных опций вплоть до проекции приборов на лобовое стекло.

Changan

Силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового атмосферного двигателя мощностью 98 л.с., работающего как генератор, а также тягового электромотора отдачей 163 л.с. Батарея емкостью 28,4 кВт·ч обеспечивает около 130 км чисто электрического пробега.