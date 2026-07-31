Что изменится для российских водителей с 1 августа 2026 года

«Газета.Ru» назвала 5 нововведений для российских водителей в августе 2026 года

В последний месяц лета российских автомобилистов ждет ряд нововведений, которые отразятся на их жизни. В частности, россияне до середины августа смогут проголосовать за внешний вид нового дорожного знака, страховщики пересчитают справочники запчастей для ремонта по ОСАГО по новой методике, а правительство продлит запрет на экспорт бензина.

В России появятся новые дорожные знаки

Министерство транспорта России сообщило о разработке нового дорожного знака, обозначающего стоянку для транспорта многодетных семей, и предложило россиянам выбрать, как он будет выглядеть. Варианты будущего знака для этой категории автомобилистов и дополнительной таблички к стандартному знаку «Место стоянки» министерство опубликовало в своем Telegram-канале.

«Он позволит выделять специальные места там, где они особенно нужны:

у поликлиник, школ, детских садов, торговых центров и других востребованных локаций.

Сейчас мы предлагаем выбрать, как будет выглядеть этот знак», — объясняется в сообщении Минтранса необходимость внедрения нового знака.

В ходе голосования респондентам предлагается выбрать один из семи вариантов. Опрос продлится до 14 августа.

ГОСТ на «шашечки»

В России вступил в действие ГОСТ на отличительные знаки легкового такси. Стандарт предусматривает, что у такси на крыше должен быть оранжевый опознавательный фонарь с подсветкой. Также указано, что госномер автомобиля должен быть продублирован на дверях слева и справа крупным шрифтом. Предусмотрена ГОСТом и цветографическая схема из контрастных квадратов, расположенных в шахматном порядке. «Шашечки» по стандарту должны быть нанесены на опознавательный знак такси и на боковины кузова.

Правительство продлило запрет на вывоз бензина

С 1 августа правительство России продлит запрет на экспорт бензина и дизтоплива, введенный ранее для стабилизации ситуации на внутреннем топливном рынке. Вывозить из страны бензин запрещено до 31 января 2027 года, солярку — только до конца августа.

«При этом с 1 сентября ограничения не будут распространяться на дизельное и судовое топливо, а также газойли, вывозимые с территории России непосредственными производителями», — отмечается в сообщении, размещенном на официальном сайте правительства РФ.

Разрешен также экспорт топлива в рамках международных соглашений и для оказания гуманитарной помощи иностранным государствам. До этого стало известно, что в 13 российских регионах уменьшились очереди на АЗС. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Страховщики пересчитают справочники ОСАГО

В июле вступили в силу новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. В течение августа и первой половины сентября по ним будет сформирована новая версия справочников цен запчастей, по которым рассчитывается возмещение по ОСАГО.

«При определении средней стоимости запчасти теперь не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% и более дешевле оригинала, а средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок», — разъясняются нововведения в пресс-релизе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Также по новой методике страховщики включат в стоимость ремонта в полном объеме цену одноразовых деталей — уплотнителей, наклеек и тому подобных.

МВД упразднит бумажные медсправки

Министерство внутренних дел реализует на практике запрет на использование электронных устройств во время экзаменов на получение водительских прав и отмену бумажных медсправок. Эти новеллы ранее были введены в законодательство, а сейчас МВД подготовило новую редакцию административного регламента, по которому проходит экзамен.

На федеральном портале проектов нормативных актов появилось сообщение, что процедура антикоррупционной экспертизы поправок в регламент завершилась, документ ждет утверждения.

«АвтоВАЗ» приостановил производство, Haval возобновил

«АвтоВАЗ» до 16 августа не будет выпускать автомобили: на предприятии с 27 июля начался единый корпоративный отпуск. Во время отпуска на заводе будет модернизироваться оборудование и оснастка: запланирован финальный этап подготовки к началу массового выпуска кроссовера Lada Azimut. Также «АвтоВАЗ» пообещал внедрить автоматическую трансмиссию на Lada Granta.

«Отдельный объем работ ориентирован на дальнейшее развитие модельного ряда Lada, в том числе подготовку к выпуску Lada Granta, оснащенной автоматической трансмиссией, в 2027 году», — отмечается в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале завода.

На август 2026 года запланирован старт продаж модернизированного внедорожника Lada Niva Legend,

который получил новый мотор 1.8 и частично оцинкованный кузов. Перед началом продаж будут раскрыты и цены.

Тульский завод Great Wall Motor, на котором по полному циклу собираются автомобили Haval, 2 августа, напротив, возобновит производство после корпоративного отпуска. За это время на заводе установлено дополнительное оборудование, проведена наладка новых штампов и автоматизирована основная линия цеха сварки.