Как погибла самая красивая байкерша России? Нашлась пропавшая с ДТП камера МотоТани

Дело о гибели в Турции «самой красивой байкерши России» МотоТани получило неожиданный поворот: экшн-камера, которая считалась потерянной на месте аварии и могла заснять роковые секунды ДТП, внезапно включилась в Москве спустя почти месяц после трагедии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Трагедия с Татьяной Озолиной, которую миллионы россиян (и не только) знали как МотоТаню, произошла два года назад в Турции. Однако расследование до сих пор не дало внятного ответа об обстоятельствах того ДТП, а появление ключевой улики в Москве лишь добавило вопросов в этой истории, сообщает телеграм-канал Baza. Раскрыть все обстоятельства смертельной аварии могла бы камера Insta360 X4. Но это устройство до последнего момента считалось навсегда утерянным на месте ДТП в турецком кювете.

Поклонник МотоТани выяснил важную деталь: камера вовсе не была потеряна в Турции. Почти через месяц после гибели девушки она неожиданно синхронизировалась с телефоном. Об этом говорит сам факт передачи данных — синхронизация прошла через IPv6-адрес, который закреплен за московским провайдером МГТС.

«Экшн-камера МотоТани, которая могла заснять момент смертельной аварии в Турции, «очнулась» в Москве почти через месяц после гибели блогера. О том, что камера чудом не исчезла навсегда, рассказал подписчик «Базы» и МотоТани Юрий, проведя собственное расследование», — пишет Baza.

Технически это означает, что камера и телефон в тот момент находились в непосредственной близости. Именно на этом гаджете, по мнению Юрия, могли сохраниться реальные кадры последних минут перед аварией и самого момента столкновения. При этом ранее турецкие следователи выдвигали версию, что камеру на месте аварии все же нашли и передали одному из участников ДТП. Однако в феврале 2026 года, когда прокуратура Москвы отправила материалы дела на дополнительную проверку, информация о московской активности камеры так и не была полноценно проверена официально.

mototanya/VK

Трагедия в Турции

ДТП произошло 22 июля 2024 года на трассе «Милас-Секе» в районе моста Сарычай. МотоТаня ехала в компании двух байкеров, одним из которых был турецкий блогер Онур Обут, писал «МК». По основной версии, Обут врезался сзади в мотоцикл россиянки — она сбросила скорость перед грузовиком, а он не успел среагировать. От удара МотоТаню отбросило на 26 метров, шлем слетел с головы. Девушка скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Турецкий байкер на допросе дал показания, которые кардинально отличались. По его словам, авария произошла из-за неправильного обгона, который предприняла сама МотоТаня, в результате чего она врезалась в его мотоцикл. В деле о гибели МотоТани фигурировали разные, порой противоречащие друг другу версии. Так, первоначально турецкие СМИ сообщали, что МотоТаня могла не справиться с управлением и врезаться в грузовик.

Судебный процесс в Турции все еще продолжается. По данным на конец 2025 года, один из свидетелей изменил свои показания, что привело к очередной отсрочке заседания. Следствие по-прежнему устанавливает точную картину произошедшего.

mototanya/VK

Кто такая МотоТаня

Татьяна Озолина родилась 6 марта 1986 года в небольшом городе Тара Омской области. В 2012 году она переехала в Москву. Свой первый мотоцикл — красный Kawasaki — девушка купила в 2014 году. Настоящая популярность пришла к ней после видео, где она танцевала на байке в столичной пробке. Ее называли самой красивой байкершей России, а аудитория ее блогов насчитывала миллионы подписчиков. У нее остался 13-летний сын Всеволод.

Как прощались с МотоТаней

Тело Татьяны Озолиной кремировали в Москве 28 июля 2024 года. Ее бывший муж Станислав лично доставил урну с прахом в родной город Тары Омской области. На церемонию прощания с блогершей пришли около пятидесяти человек: родители, брат, друзья детства, школьные учителя и одногруппники.

Прах МотоТани захоронили на Тарском кладбище рядом с могилами бабушки и младшего брата.