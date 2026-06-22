Опасный километр: по этим участкам МКАД лучше не ездить в ночное время

Машины идут по МКАД со скоростью до 120 км/час. В пяти рядах только в одном направлении вместе двигаются 40-тонные фуры, бетономешалки, снующие между рядов стрит-рейсеры, а также путающие повороты на эстакады такси. Несмотря на чехарду в потоке, аварии на МКАД имеют определенную закономерность. Московское кольцо коварно, а многие водители его недооценивают. О том, где на МКАД опаснее всего, — в материале «Газеты.Ru».

Последствия у инцидентов на МКАД, как правило, получаются тяжелыми — с учетом разрешенной скорости 100 км/ч (и еще +20 км/ч нештрафуемого порога). Отдельную опасность представляют вторичные ДТП: когда автомобили, остановившиеся на проезжей части из-за аварии или неисправности, через короткое время «догоняют» другие машины.

Красная зона

Согласно официальным данным Центра организации дорожного движения, клеймо самых опасных отрезков МКАД получили 25-й и 34-й километры на юге города. Оба находятся неподалеку друг от друга: первый — рядом с пересечением МКАД и Каширского шоссе, второй — около Варшавского шоссе.

Причем самые тяжелые аварии здесь происходят в ночное время: после 16:00 — зимой и после 20:00 — летом.

«Горячими» точками с наибольшей концентрацией аварий, выделенными ЦОДД, стали короткие участки длиной менее 500 м.

25-й километр МКАД Яндекс.Карты

На 25-м километре в районе развязки с Каширским шоссе повышенная аварийность связана с расположенными рядом автозаправочными станциями. В районе съезда на АЗС и выезда с них скоростной режим потока резко меняется: одни водители снижают скорость, направляясь на заправку, другие — ускоряются при выезде. В сочетании с плотным транспортным потоком в этом «бутылочном горлышке» часто происходят попутные столкновения и удары по касательной.

34-й километр МКАД Яндекс.Карты

На 34-м километре, включающем сложную развязку с Варшавским и Симферопольским шоссе, ДТП происходят из-за того, что водители движутся на высокой скорости и не успевают своевременно перестроиться в нужный ряд. Ситуацию усугубляет наличие крупных торговых центров, притягивающих автомобилистов, а также плотный поток большегрузов.

Попытки в последний момент проскочить через сплошную линию разметки или резкое торможение в крайней полосе провоцируют тяжелые ДТП .

Доехать до Коммунарки

Страховые компании на основе своей статистики фиксируют и другие опасные участки МКАД с наибольшей концентрацией ДТП. Так, по данным «Страхового дома ВСК» на основе статистики обращений по ОСАГО в 2026 году, наиболее аварийным является отрезок с 40-го по 50-й километр .

Этот участок находится напротив Коммунарки, и здесь произошло 10% аварий, зафиксированных страховщиком на МКАД. Отрезок охватывает юго-западную и западную части трассы — в районе Ясенево, Теплого Стана, Очаково-Матвеевского и Солнцева.

50-й километр МКАД Яндекс.Карты

Рядом с трассой там расположены крупные жилые районы, торговые центры, автосалоны и другие точки притяжения. Также на этом участке МКАД продолжаются масштабные ремонтные работы с сужением проезжей части.

По данным компании «Т-Страхование», проанализировавшей запросы от клиентов сервиса помощи на дорогах, в 2025 году помощь на МКАД чаще всего требовалась автомобилистам в районе пересечения с Волоколамским шоссе, а также между Ленинградским шоссе и трассой М-11 . В компании при этом уточнили, что основной причиной вызова помощи были именно ДТП, на долю которых пришлось почти 62% обращений.

«Так, на долю МКАД пришлось 10,8% обращений от всех зафиксированных случаев, причем наиболее проблемными участками кольца стали 68-й и 76-й километры, а также развязка в Котельниках », — заявили в «Т-Страховании» (цитата по ТАСС).

Как и когда попадают в ДТП на МКАД

Согласно статистике, обнародованной столичной Госавтоинспекцией в 2022 году, основные типы ДТП на МКАД — это столкновения, наезды на стоящие транспортные средства (в основном из-за технической неисправности), а также на препятствия — обычно это барьерные ограждения, разделяющие транспортные потоки, а также установленные на местах съездов с МКАД.

В Госавтоинспекции отметили, что чаще всего такие происшествия происходят в ночное время, когда плотность транспортного потока ниже, а скорость его движения — выше.

По данным ЦОДД за девять месяцев 2025 года, установленные на МКАД «умные» камеры, анализирующие транспортный поток с помощью нейросетей, обработали более 1,1 млн различных инцидентов — это не только ДТП, но и случаи остановки, появления людей на проезжей части и других нарушений. В результате был выделен ряд закономерностей.

«Летом, в сезон отпусков, инциденты чаще всего происходят в середине дня — четверть случаев (25%) зафиксировано с 13:00 до 17:59. Весной же больше инцидентов случается утром: четверть случаев приходится на период с 11:00 до 15:59», — отметила пресс-служба ЦОДД (цитата по ТАСС).

Летом чаще, чем весной, на проезжей части появляются пешеходы и скутеристы. Неисправные автомобили на дороге чаще фиксируются весной, чем летом, указали в ЦОДД.