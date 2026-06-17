Самому крупному концерну Германии грозит крах: топ-менеджеры Volkswagen проговорились

Volkswagen прекратит существование на фоне системного кризиса, падения продаж и закрытия заводов, такое мнение высказали топ-менеджеры самого концерна в ходе тайного опроса, который утек в немецкие СМИ. В анамнезе Volkswagen проигрыш за проигрышем на ключевых рынках Китая и США, а также уход из России, где он занимал доминирующее положение. Лебединая ли это песня немецкого автогиганта — в материале «Газеты.Ru».

Volkswagen Group, десятилетиями бывший символом надежности и качества, может развалиться. Как сообщило немецкое издание Manager Magazin со ссылкой на свои источники в группе, руководство Volkswagen в ходе анонимного опроса оценило общую стратегическую ситуацию как критическую:

шесть из девяти членов правления охарактеризовали ее как «угрожающую существованию компании».

Еще трое назвали положение «напряженным». Никто из топ-менеджеров не выбрал вариант «ситуация не вызывает опасений».

Какие компании и бренды входят в Volkswagen Group Непосредственно старейший бренд Volkswagen, а также Audi, SEAT, Cupra, Škoda, Bentley, Lamborghini, Porsche, Bugatti, Traton Group, Scania, MAN, International, Volkswagen Truck & Bus, Ducati, Cariad, Volkswagen Group Mobility, MOIA, Scout Motors, Jetta.

С оборотом в €322 млрд в год и 614 тыс. сотрудников, согласно данным издания Die Welt, Volkswagen Group был крупнейшим концерном Германии на конец 2024 года.

Внутренний опрос топ-менеджмента проводился на фоне ухудшающихся финансовых показателей и, по данным источников, также выявил жесткие разногласия внутри руководства. Все участники единодушно высказались за скорейший и радикальный пересмотр стратегии всей группы компаний. Наиболее критическую оценку получила работа Volkswagen на двух ключевых для компании рынках — в Китае и Северной Америке.

Российский след

Особого внимания заслуживает история ухода Volkswagen из России — решение, которое могло нанести серьезный урон концерну. До 2022 года Россия была одним из ключевых рынков для группы, автомобили Volkswagen и Skoda выпускались на двух производственных площадках — в Калуге и Нижнем Новгороде. Вкупе с брендам Audi и Porsche MAN, Scania и Volkswagen Commercial Vehicles.

По данным Forbes, в 2021 году Volkswagen (с учетом всех марок концерна) возглавил рейтинг 50 иностранных компаний, работающих в России. Совокупные продажи его российских дочерних структур («Фольксваген Груп Рус», «Скания Русь», «Порше Руссланд», «МАН Трак энд Бас Рус») превысили 0,5 трлн рублей за год.

Совокупная российская выручка всех брендов Volkswagen Group составляла около 2,4% от глобальной выручки концерна, достигшей в 2021 году €250,2 млрд.

Калужский завод мощностью 225 тыс. автомобилей в год выпускал модели Volkswagen Polo, Tiguan и Skoda Rapid, а на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде велась контрактная сборка лифтбэков Skoda Octavia, а также кроссоверов Skoda Karoq, Kodiaq и Volkswagen Taos.

В марте 2022 года на фоне геополитического кризиса производство было остановлено. В пояснительной записке к отчету российского подразделения Volkswagen говорилось:

«Компания столкнулась с серьезными трудностями в системе логистики. Транспортировка компонентов в Российскую Федерацию для производства либо невозможна ввиду нефункционирующих транспортных коридоров, либо ввиду запретительных экономических условий».

Финансовые последствия оказались катастрофическими. За 2022 год российское представительство Volkswagen, ООО «Фольксваген Груп Рус» получило чистый убыток в 8,8 млрд рублей против прибыли в 4,8 млрд рублей годом ранее . Выручка упала в 3,6 раза — со 354,8 до 99,9 млрд рублей.

Особенно болезненным уход из России стал для Skoda, для которой российский рынок был вторым по величине экспортным направлением.

Потери чешского бренда от этого шага оцениваются примерно в €700 млн. И даже после ухода из России проблемы Volkswagen в нашей стране не кончились: в июле 2024 года арбитражный суд Нижегородской области взыскал с немецкого концерна 17 млрд рублей в пользу Горьковского автозавода. Поводом стали непоставленные дизельные двигатели для «ГАЗели Next» и остановка производства на мощностях ГАЗа в 2022 году. Изначально ГАЗ требовал более 28 млрд рублей.

Cтатистика кризиса

Цифры отчетности за первый квартал 2026 года подтверждают самые мрачные мысли немецкого топ-менеджмента VW. Чистая прибыль Volkswagen сократилась на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, упав до €1,56 млрд. Операционная прибыль снизилась на 14% — до €2,46 млрд, выручка составила €75,7 млрд, уменьшившись на 2,5%.

Мировые продажи автомобилей всех марок концерна за январь-март 2026-го сократились на 4%, до 2 млн машин. При этом продажи в Китае упали на 20%, а в Северной Америке — на 9%. Небольшой рост продаж в европейских странах не смог компенсировать эти потери.

Особенно тревожным выглядит положение дочерних брендов: прибыль Porsche упала почти на четверть .

На фоне общего спада лишь Skoda демонстрирует относительную устойчивость: продажи чешской марки выросли на 14%.

Провал на рынке электромобилей

Одной из главных проблем концерна стал форсированный перевод новых моделей на электротягу, который не оправдался. Маржинальность электромобилей оказалась значительно ниже, чем у моделей с ДВС. Основная причина — высокие производственные издержки, которые не удается компенсировать ни объемами продаж, ни ценой.

Ситуацию усугубляют штрафы Евросоюза:

с 2025-го по 2027 год Volkswagen вынужден ежегодно платить €400–500 млн за превышение лимитов выбросов углекислого газа на фоне падения продаж электромобилей на ключевых рынках.

В I квартале 2026 года в США они рухнули на 80%, а в Китае — на 64%. Volkswagen рассчитывал исправить ситуацию с переходом на новую архитектуру для электромобилей, но ее запуск, первоначально запланированный на 2026 год, отложен на четыре года.

Пошлины Трампа и закрытие заводов

Дополнительным ударом стали американские импортные пошлины. В первой половине 2025 года они обошлись концерну в $1,5 млрд. В ответ на новые тарифы Volkswagen уже объявил о прекращении производства кроссовера ID.4 в США, что негативно отразилось на показателях бренда.

Глубину кризиса демонстрирует ситуация на заводе в Оснабрюке. Компания сокращает производство кабриолета T-Roc, сообщило агентство Reuters.

После 2027 года у предприятия, где работают 2300 человек, нет никаких планов по выпуску продукции.

В качестве одного из выходов для этого предприятия рассматривается перевод на военные рельсы: ожидается, что там могут начать выпуск вспомогательных компонентов для систем ПВО.

Также специалисты компании уже разработали экспериментальный штурмовой пикап Amarok. Всего же Volkswagen планирует сократить около 50 тыс. рабочих мест в Германии до 2030 года.