От Москвы до Конаково: как москвичам сэкономить при выезде за МКАД по платным трассам

Дачный сезон в разгаре, и многие москвичи, не желающие стоять в пробках на выезде из города, выбирают для проезда платные дороги. «Газета.Ru» проанализировала тарифы и абонементы на проезд по основным «дачным» направлениям в окрестностях Москвы и выяснила, что условия очень сильно разнятся в зависимости от направления и частоты поездок. О том, как выбрать для поездки из Москвы за МКАД самый экономный тариф, — в материале «Газеты.Ru».

Мы сравнили разовые тарифы и абонементы по пяти трассам для обычного легкового автомобиля (первая категория по тарифу, с высотой не более 2 м). Частота поездок — две на работу в будни (туда и обратно каждая) и одна на выходные — с выездом из Москвы в субботу утром и возвращением обратно в воскресенье вечером.

Москва — Конаково по М-11 «Нева»

Маршрут до Конаково состоит из двух последовательных платных участков: от Москвы до Солнечногорска и от Солнечногорска до Конаково, которые управляются разными операторами платных дорог. Для первой части маршрута можно приобрести абонемент, для второй части абонемента нет, там действуют разовые тарифы.

Если использовать абонемент на 30 поездок за 15 тыс. рублей (500 рублей за поездку) по первому платному участку и платить за второй по разовому тарифу,

расходы за месяц при шести поездках в неделю составят 23,1 тыс. рублей. Без абонемента за тот же месяц с шестью поездками в неделю придется отдать минимум 38,1 тыс.

Экономия на первом участке за счет абонемента будет более чем двукратной по сравнению с разовым тарифом, однако второй участок остается без абонемента, и итоговая поездка Москва — Конаково все равно обходится дорого из-за необходимости платить за него отдельно. Также следует учитывать, что для покупки абонементов нужно обязательно использовать транспондер.

Москва — Можайск по М-1 «Беларусь»

Разовый тариф для проезда по участку с 33-го по 66-й км автодороги «Беларусь» составляет 230 рублей в одну сторону и не зависит от дня недели. При двух поездках туда-обратно и одном выезде на выходные расходы по разовому тарифу составят чуть менее 1,4 тыс. рублей, в месяц — 5,5 тыс. рублей.

При таком режиме для трехмесячного дачного сезона лучше всего подойдет абонемент на 100 поездок за 5 тыс. рублей.

Недельные расходы на проезд по платной трассе с ним составят 300 рублей – в 4 раза дешевле, чем по разовому тарифу.

Для тех, кто пользуется этой платной дорогой с другой интенсивностью, существуют и другие абонементы: на 20 поездок стоит 1,6 тыс. рублей и действует 90 дней, за абонемент на 100 поездок нужно отдать 5 тыс. рублей и действует он 180 дней.

Москва — Балабаново по М-3 «Украина»

На платном участке с 65-го по 86-й км разовый тариф составляет 100 рублей в одну сторону и не зависит от дня недели. Таким образом, без абонемента на проезд по этой трассе будет уходить 600 рублей, в месяц — 2,4 тыс. рублей.

На 90 дней сезона (необходимо 78 поездок) выбираем абонемент на 100 поездок за 5 тыс. рублей. При стоимости одной поездки в 50 рублей месячные расходы на проезд составят 1,2 тыс. рублей. Экономия по сравнению с разовыми тарифами — ровно в два раза.

Москва — Кашира по М-4 «Дон»

Разовые тарифы за проезд по участку с 21-го по 93-й км составляют с понедельника по четверг 310 рублей. В пятницу, субботу, воскресенье и праздники тариф выше — 400 рублей.

При двух поездках в будни и одной на выходные за неделю уйдет 1,2 тыс. рублей, в месяц — 8,2 тыс. рублей. На сезон придется приобрести два абонемента по 50 поездок на общую сумму 6,8 тыс. рублей, тогда одна поездка обойдется в 68 рублей а в месяц на проезд по М-4 до дачи уйдет 1,6 тыс. рублей. В результате по сравнению с разовыми поездками получается пятикратная экономия.

Москва — Орехово-Зуево по М-12 «Восток»

Разовый тариф для проезда между этими городами по трассе М-12 составляет 1,1 тыс. рублей в одну сторону и не зависит от дня недели.

Без абонемента недельные расходы составят 6,3 тыс. рублей, за месяц придется отдать 25,2 тыс. рублей. Прямого абонемента на маршрут Москва — Орехово-Зуево, согласно документам оператора платной дороги, не предусмотрено.

Когда получится сэкономить

Абонементы на проезд по платным трассам дают кратную экономию на тарифах, но они доступны не везде и требуют точного совпадения маршрута. Для М-1 и М-3 абонементы позволяют снизить стоимость одной поездки до 50 рублей вместо 230 и 100 рублей соответственно.

Для М-4 экономия также колоссальная. Для М-12 на коротком маршруте до Орехово-Зуево абонемент формально есть (до Гусь-Хрустального), но использовать его для более короткой поездки запрещено правилами — только разовые поездки.

При этом следует учитывать, что абонементы приобретаются только через транспондер Т-pass, и при регулярных поездках имеет смысл купить такое устройство: это выгоднее, чем брать его в аренду.