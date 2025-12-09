Полный гак: тест-драйв кроссовера GAC GS4 с мотором на 230 сил

Что из себя представляет кроссовер GAC GS4 с полным приводом и мощным мотором

Кроссоверы GAC GS4 предлагали только с передним приводом, теперь появилась полноприводная модификация. Новая версия AWD получила мощный мотор и классический «автомат» вместо «робота». Насколько это улучшило управляемость и проходимость автомобиля, корреспондент «Газеты.Ru» выяснял на дорогах Ярославской области.

Кроссовер GAC GS4 в определенных ситуациях можно спутать с Toyota RAV4 — те же пропорции, резкие линии и угловатые формы. Узкие передние фары сообщают динамику образа, а огромная решетка радиатора намекает на серьезный потенциал. Схожесть двух машин неслучайна — GAC и японский концерн связывает более двух десятилетий партнерства на рынке КНР, но назвать аллюзии на Toyota в китайском кроссовере плагиатом было бы неверно — все внешние детали оригинальные.

Спорными в дизайне можно счесть разве только фонари, далеко заходящие на задние крылья. Ну, и немного смущает слишком массивное антикрыло, расположенное на дверце багажника. Китайцы отмечают, что спойлер выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую – уменьшает загрязнение заднего стекла.

Дверные ручки тут выдвигаются, как у младшего по модельной линейке GS3.

Эстетика и плюс к аэродинамике — это да, но такое решение понравится не всем: сама конструкция выглядит хлипко, да и тянуть за узкую полоску пластика, чтобы открыть дверь, лично мне неудобно. И как открыть дверь с внешней стороны в случае аварии или пожара, когда время идет на секунды? Впрочем, это вопрос риторический, потому что все китайские марки устанавливают такие ручки дверей.

Отличить полноприводный GS4 от машин с передним приводом можно по наличию 19-дюймовых дисков (у максимальной версии), заменивших стандартные 18-дюймовые, а также по панорамной стеклянной крыше со сдвижной шторкой .

Главный в салоне — десятидюймовый экран мультимедиа, он отличается высокой яркостью и четким откликом. Система совместима с Apple CarPlay и Android Auto, этим его возможности не ограничиваются. Все настройки, от активации подогрева и вентиляции кресел до смены режимов езды находятся в глубине интерфейса этого монитора.

Перевод некоторых пунктов меню пока еще нуждается в доработке, но в GAC обещают исправить это в последующих обновлениях программного обеспечения. И, признаться, физические кнопки на центральной консоли был бы более удобным решением , но современные тенденции диктуют свои условия, и повсеместное использование сенсорных экранов – одно из них.

К компоновке центрального тоннеля нареканий нет: все детали проработаны до мелочей, предусмотрено несколько держателей для стаканов, комфортная платформа для беспроводной подзарядки на 50 Вт. При необходимости подключения гаджетов через кабель, есть разъемы USB-A и USB-C.

Цифровая панель приборов транслирует всю необходимую информацию для водителя — от расхода топлива до уличной температуры, хотя немного перегружена данными. Во время движения взгляд на нее падает редко, в основном для контроля скорости.

Определенного привыкания потребуют внутренние ручки открывания дверей: выполненные в форме небольших рычажков, они расположены рядом с блоком управления стеклоподъемниками. Поначалу, следуя привычке, машинально ищешь ручку в другом месте. Зато в нижней части расположены вместительные карманы для мелочевки и бутылок с водой.

Кресла — удобные, эргономически продуманные. У водительского сиденья есть полный электропакет регулировок, переднему пассажиру это не положено. У его кресла нет даже регулировки по высоте, что стало неожиданностью, поскольку это довольно прозаичная опция для такого класса автомобилей .

Панорамная крыша визуально увеличивает пространство в салоне, создавая хорошее настроение, особенно для пассажиров заднего ряда. Не хватает контурной подсветки в салоне, хотя дизайн передней панели, как бы, даже подразумевает ее наличие.

На втором ряду сидений места много, даже для людей с неидеальной фигурой и высоким ростом. Пол практически ровный, предусмотрены отдельные дефлекторы вентиляции и пара USB-портов для зарядки мобильных устройств. Развалиться, как в домашнем кресле, все же не получится — центрального подлокотника нет ни в одной комплектации. Ничего плохого, если колесишь по городу один, но не хватает при поездках с пассажирами на дальние расстояния.

Зато вопрос организации багажного пространства в GAC GS4 решен отличным образом. Объем вещевого отделения приятно удивляет — 638 литров позволяют без труда разместить несколько дорожных сумок и большой чемодан. Трансформация салона путем складывания сидений второго ряда увеличивает полезное пространство до 1586 литров. Под полом багажника располагается докатка и инструмент в органайзере.

На полноприводную машину GAC устанавливает двухлитровый турбированный агрегат мощностью 231 л.с. с крутящим моментом 380 Нм, агрегатированный с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Точно такой же агрегат устанавливается на флагманский кроссовер GS8, а ведь здесь получается машина легче.

В новой модификации GS4 система полного привода снабжена электрогидравлической муфтой Haldex шестого поколения, разработанной BorgWarner. Такая же муфта, но пятого поколения, ставится на Haval Jollion, и она хорошо себя зарекомендовала на скользких подъемах, по словам моего коллеги Тимура Хасанова. Она оперативно срабатывает при первых же признаках пробуксовки и оптимально распределяет крутящий момент между передними и задними осями.

В городском цикле динамики хватает с запасом — автомобиль быстро и охотно реагирует на нажатие педали газа. На трассе при обгонах уверенность сохраняется.

Это не спортивный автомобиль, а надежный и предсказуемый кроссовер,

его динамики достаточно для большинства ситуаций на дороге. При этом средний расход топлива держится на уровне 10 литров на 100 километров.

Подвеска построена по классической схеме: спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка. Она показывает плотную собранность, уверенно держит дорогу и не раскачивает кузов на высоких скоростях. Подвеску ни разу не удалось пробить даже на участках с плохим покрытием. Клиренс у кроссовера чуть меньше, чем у переднеприводной машины — 180 мм, этого оказалось достаточным для проезда по различным дорогам, включая участки без асфальта.

Можно сказать, что в машине хорошая шумоизоляция: в диапазоне между 60 км/ч и 120 км/ч можно спокойно разговаривать, не повышая голоса. Единственный отчётливый шум, проникающий в салон при интенсивном разгоне – звук двигателя.

Как и у многих других автомобилей с полным приводом, у GS4 есть предустановленные режимы трансмиссии: «комфортный», «экономичный», «спортивный», «зимний», «грязь», «песок». Кроме того, доступен «пользовательский» режим, позволяющий сделать собственные настройки.

При включении «спорта» отклик на педаль газа становится острее, но при этом ощущается задержка перед резким ускорением. В городских условиях он делает езду резкой и нервозной. Такую настройку имеет смысл ставить в момент активного вождения. Грязевой стиль предназначен для движения по бездорожью. Он не дает лишней мощности двигателя, электроника старается не допустить проскальзывания колес. Например, при диагональном вывешивании она подает тягу на разгруженное колесо.

Стоимость GAC GS4 (AWD) составляет 3,6 млн рублей. Это дорого, но в базовой для полноприводного автомобиля версии уже есть все основные опции. Более продвинутая комплектация оценивается в 3,75 млн рублей. Там будут 19-дюймовые диски, панорамная крыша, электропривод багажной двери, вентиляция передних сидений и подогрев задних, детский электрозамок, а также 6 аудиодинамиков вместо четырех. Стоимость топовой версии вполне оправдана предлагаемым набором опций, при том, что разница составляет всего 150 тыс. рублей.

Резюмируя, это сбалансированный и хорошо оснащенный кроссовер, особенно в дорогой комплектации. Автомобиль легко управляется и наделен неплохой динамичностью.