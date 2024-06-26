Тест-драйв Haval Jolion: он прет как Renault Duster, они колдовали с Халдексом? «Газета.Ru» назвала четыре главных отличия обновленного Haval Jolion

Обычно рестайлинг не привносит в техвооружение автомобиля существенные изменения, но не в случае с кроссовером Haval Jolion. Если дорестайлинговая машина была типичным паркетником, на котором страшно съезжать с обочины, то с обновлением Haval Jolion стал лучше ездить по скользкой поверхности. Подробнее, — в обзоре «Газеты.Ru».

Если попросите российского водителя назвать первый пришедший в голову китайский автомобиль, с большой долей вероятности, это будет какой-нибудь паркетник Chery, а меж тем самая популярная иномарка России — Haval Jolion.

За прошлый год этот кроссовер смог обогнать по продажам только главный бестселлер российского рынка — Lada Granta.

Фактически Jolion занял место некогда популярных в России корейских, немецких и французских моделей В-класса, которые открывали неизбалованному российскому покупателю мир комфортных иностранных автомобилей — лучших в сегменте доступных по сочетанию цены и качества.

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Судьба и самого Haval Jolion теперь прочно связана с Россией — на домашнем рынке он не пробился сквозь конкуренцию, поэтому машину производят только для нас. Более того, специально для нашего рынка сделали полноприводную версию. Вместе с рестайлингом обновившаяся машина скинула с себя хромовую окраску пластика, которая облезала после зимнего душа из реагентов. Вместо этого появились скромные, но практичные черные бампера и пластиковые обвесы, которые немного (+3,3 см) увеличили параметр ширины автомобиля.

В фальш-решетке радиатора вертикальные полосы «водопада» пришли на смену горизонтальным линиям. Собственно отказ от блестящего пластика — это еще и ответ на новый запрос в среде автомобилистов, которые с большим удовольствием заказывают услугу «антихром», справедливо полагая, что вся эта серебрянка только удешевляет облик автомобиля.

Внутри

Геометрия посадочных мест и обстановка в салоне остались прежними, хотя перемен хватает. Главная из них — регулировка рулевой колонки по вылету. Теперь водителю существенно проще выбрать посадку за рулем, не приходится сильно придвигать сиденье вперед.

Ранее для водителя с высоким ростом это могло стать причиной вовсе отказаться от выбора этой модели.

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Сенсорный экран раньше сильно бликовал даже не в солнечную погоду, сейчас контраст и насыщенность изображения стали намного лучше. Водительское кресло осталось прежним: у него довольно мягкая сидушка, а спинка, наоборот, жесткая. Не то, чтобы обратная ситуация была бы лучше, но какой-то баланс в этом вопросе нужен. И, конечно, осталась традиционная привычка китайцев делать короткую подушку сиденья, хотя нельзя сказать, что это критично для передних пассажиров.

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Еще одно новшество — красный интерьер, который, кстати, смотрится не пошло в недорогом автомобиле. Для женской аудитории этот вариант обшивки точно будет большим аргументом, ведь раньше можно было выбрать только из трех вариантов эко-кожи: черной, серой и бежевой. Последний как раз и уступил место красному дерматину. Особо искушенным водителям понравится опция вентиляции водительского сидения.

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Причем Jolion не отстает в плане зимней подготовки и от автомобилей дороже. В распоряжении водителя обогревы лобового стекла по всему периметру, руля, передних и задних сидений. Хотя управлять этими настройками не очень удобно — приходится гулять по вкладкам сенсорного меню на дисплее, что почти всегда делаешь уже во время поездки. У задних пассажиров нет сенсорных экранов, и им в каком-то смысле повезло — обогрев сидений по старинке включается отдельными клавишами на дверях.

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Для визуалов Jolion станет находкой — в двух верхних комплектациях теперь можно выбрать амбиентную подсветку с 64 оттенками, правда, она развлекает по большей части передних пассажиров. Причем она играет не просто полосами света, а пробегает по интерьеру замысловатым контуром.

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Остальные детали управления не изменились, и они на своем месте: кругляш селектора трансмиссии, секция беспроводной зарядки, блок «горячих» клавиш под мультимедиа. С точки зрения эргономики все это удобно.

Разъемы для зарядки телефона находятся внизу под тоннелем. Кому-то такое решение больше нравится, поскольку есть небольшое отверстие для вывода провода непосредственно на площадку для телефона. С другой стороны, это сокращает радиус крепления самого гаджета, который зависит от длины этого провода.

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Маленький и, возможно, не для всех заметный бонус — у всех стеклоподъемников Jolion есть авторежим для подъема и опускания четырех стекол. У многих бюджетных китайских автомобилей нет такой «роскоши» даже в самых дорогих комплектациях. А вот то, что обе потолочные лампы загораются при нажатии единственной кнопки, — это какая-то неоправданная и нелогичная экономия. Еще одна обидная «доработка» из разряда «маркетинг лучше знает» — панорамная крыша теперь доступна только в дорогой комплектации. Россияне распробовали эту атмосферную опцию, и маркетологи логично решили ее загнать под потолочный ценник.

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Несмотря на то, что Jolion — это типичный B-класс, в машине очень просторно, даже багажник по меркам сегмента тут вполне приемлемый. Пара чемоданов и два рюкзака легко помещаются в грузовой отсек.

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Под фальш-полом лежит докатка, рядом с ней есть ниши, в которые влезет, например, баклажка незамерзайки. Жалко только с рестайлингом не появился электропривод пятой двери.

Как едет

Напомним, что в моноприводной версии кроссовер оснащается 143-сильным турбомотором 1.5, в пару к нему идет шестиступенчатая механика или семиступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями. Сзади у такой машины будет полузависимая подвеска. Вариант с полным приводом тоже имеет мотор 1.5 мощностью 150 сил, но это другой двигатель, и тут дело даже не в степени форсировки.

Первый — это рабочая лошадка из прошлого с распределенным типом впрыска, степень сжатия у него — 9,3. А более мощный агрегат уже имеет распределенный впрыск со степенью сжатия в цилиндрах 11,8.

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Усиленному этим мотором Jolion положена полноприводная трансмиссия с муфтой Haldex и многорычажная подвеска на задней оси. Обоим моторам прописан «АИ-92» как допустимый бензин, но в последнем случае, конечно, лучше не испытывать судьбу и заливать более удобоваримый для сложной топливной аппаратуры «АИ-95».

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Подвеска Haval Jolion, конечно, не отличается всеядностью и широким диапазоном хода, на этом паркетнике не хочется гнать по региональным дорогам на все деньги, но приемлемую скорость держать можно.

Амортизаторы комфортно отрабатывают неровности, если соблюдать определенную аккуратность. Тем более и реальный клиренс в районе 170 мм отнюдь не провоцирует на приключения. Казалось бы, перед нами типичная легковушка?

А вот и нет. Муфта Haldex 5-го поколения превращает Jolion в довольно интересный аппарат. Если в машинах первых выпусков задний привод подключался с запозданием, давая машине буксовать, а иногда и зарываться в снегу или грунте, то сейчас задние колеса вступают в дело с завидным энтузиазмом, который у машины такого класса припоминается разве что на Renault Duster.

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Китайские инженеры поколдовали и над алгоритмами системы курсовой устойчивости, которая, подтормаживая колеса, участвует в распределении момента между ними. За время теста выдалось испытание — заезд по очень скользкой поверхности в гору с ухабами, когда каждое из колес могло срываться в пробуксовку. На удивление Jolion справился с этой задачей даже как-то буднично, без перехода мотора на высокие обороты и срыва колес в скольжение.

На дороге машина стоит уверенно, на разрешенных ПДД скоростях легко рулится. По ездовым повадкам она, конечно, не дотягивает, к примеру, до Volkswagen Tiguan, но точно не уступит, скажем, Hyundai Creta.

Базовая версия Jolion с механикой стоит 1,95 млн рублей, в ней уже будет достаточно опций, чтобы клиент сделал выбор в ее сторону, а не, к примеру, в пользу Lada Vesta Cross, которую «АвтоВАЗ» подтянул ценой в этот сегмент. Максимально оснащенный Jolion обойдется в 2,6 млн рублей, он хорошо укомплектован и многих конкурентов обходит в этом вопросе. Российский покупатель это прекрасно понимает, поэтому и голосует за самую популярную иномарку отечественного рынка рублем.