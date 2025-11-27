Как уфимка наказала автодилера за скрутку пробега и получила полмиллиона рублей

Дилер Audi продал россиянке машину со скрученным пробегом и отказался вернуть деньги обратно, однако женщина смогла получить с продавца более 500 тыс. рублей. О том, в каких случаях можно наказать продавца автомобиля за подобные нарушения – в материале «Газеты.Ru».

Жительница Набережных Челнов взыскала 573 тыс. рублей с автосалона, продавшего ей автомобиль Audi A1 2013 года выпуска со скрученным пробегом. Об этом сообщила пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

По данным суда, женщина приобрела хетчбэк в августе 2024 года с заявленным пробегом 169,3 тыс. км за 1,22 млн рублей. В апреле 2025 года она обратилась к официальному дилеру, который ранее обслуживал машину, поскольку выяснила, что последний зафиксированный им пробег составлял 254,4 тыс. км. Перед продажей километраж на одометре Audi отмотали на 85,1 тыс. км назад.

«Рыночная стоимость аналогичных автомобилей с показаниями одометра 254 300 км составляла не более 900 тыс. рублей,

что на 318 тыс. рублей меньше от суммы, которую заплатила истец за автомобиль. Истцом в адрес ответчика 10.06.2025 г. была направлена претензия, ответчик на претензию не отреагировал, что явилось основанием для обращения с исковым заявлением в суд», — отмечается в сообщении пресс-службы суда.

В результате суд взыскал с автосалона, продавшего машину, 573,6 тыс. рублей, включая разницу между ценой в договоре, штраф и проценты за пользование денежными средствами, стоимость диагностики машины и моральный вред. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Треть машин со скруткой

Проблема скрученного пробега широко распространена в России, и для того, чтобы бороться с этим явлением, необходимо контролировать этот параметр несколько раз в год и указывать в электронном паспорте автомобиля, указывает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«На российском рынке не менее 30% машин со скрученным пробегом,

причем это не по нашей статистике, а по подсчетам «Авито» и «Авто.ру». И наша статистика в этом сходится: 30% это как минимум, потому что не во всех случаях удается это доказать, посмотреть», — рассказал Подщеколдин «Газете.Ru».

РОАД создала проект закона, применение которого позволит решить эту проблему: в ЭПТС на автомобиль предлагается вносить пробег с момента продажи, затем – при каждой перепродаже, при страховании, при обслуживании, при оформлении ДТП, при оформлении залога, напомнил он.

«Дилерам несложно фиксировать и отсылать данные о пробеге,

нам тоже интересен честный пробег. И пока такая система не будет создана, наказывать сложно, потому что непонятно, когда и кто его скрутил», — сказал Подщеколдин.

По его словам, подержанные автомобили с заниженным пробегом часто попадают на продажу к дилерам, и не всегда это удается обнаружить, прежде всего у машин, которые официально не продавались на российском рынке.

«Многие дилеры, конечно, обнаруживают эту ситуацию, но точный пробег детально установить не всегда удается. Случается, что и клиенты обращаются к дилерам с претензиями относительно заниженного пробега.

Во многих случаях дилеры нормально поступают – если сомневаются, пишут в договоре, что пробег не установлен, вызывает сомнения»,

— сказал глава РОАД.

С перекупом сложнее

Если подержанный автомобиль с заниженным пробегом был приобретен у юридического лица, например в автосалоне, то взыскание разницы покупной цены в рамках закона «О защите прав потребителей» вполне реально, но в случае покупки машины у физического лица такое дело имеет слабые судебные перспективы, считает автоюрист Лев Воропаев.

«Продавец обязан довести до покупателя полную и достоверную информацию о товаре.

Информация о пробеге является ключевой.

Если он не довел, или информация не соответствует действительности – закон стопроцентно защищает покупателя, если он будет судиться с продавцом», — пояснил Воропаев «Газете.Ru».

Избежать такого иска автосалон сможет только в случае, если четко укажет в договоре купли-продажи (ДКП), что реальный пробег не соответствует показаниям на одометре, что подтверждается распечатками с общедоступных сайтов по проверке автомобилей, добавил юрист.

Если такой формулировки нет, даже при наличии общих фраз о том, что что пробег может не соответствовать заявленному — это основание для расторжения ДКП, возврата автомобиля продавцу, а денег – покупателю. Аналогично,

можно потребовать расторжения ДКП или снижения покупной цены, если в ДКП указан точный пробег, добавил юрист.

По его словам, порядок действий покупателя в таком случае стандартный: необходимо направить дилеру досудебную претензию, а затем обратиться в суд. Реальная цена определяется экспертизой: обычно эксперт берет 5 аналогичных автомобилей с общедоступных интернет-ресурсов с тем же пробегом и вычисляет реальную цену на дату приобретения автомобиля.

«Эту оценку покупатель представляет в суд, и суд взыскивает с автосалона разницу цены, стоимость этой оценки и штрафные санкции.

С физическим лицом ситуация принципиально иная:

на него не распространяется закон «О защите прав потребителей», к нему не предусмотрено штрафных санкций, и продавец-частник может заявить, что сам не знал о том, что пробег скручен. С физическим лицом очень тяжело расторгнуть ДКП», — заключил Воропаев.

Доказать, что пробег автомобиля был действительно скручен, крайне трудно, даже опираясь на данные автодилеров, обслуживавших машину, страховых компаний и сервисов проверки автомобилей, предупреждает адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Никаких точных и экспертных методик доказать, что пробег больше заявленного, не существует.

Дилерская информация не является точной и достоверной:

при принятии машины в ремонт могут просто по ошибке поставить лишний ноль – и вот у вас пробег уже не 10 тыс. км, а 100 тыс. км, и никто не знает, на каком этапе эта цифра могла попасть в отчеты», — рассуждает Радько в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, недовольному покупателю

придется скрупулезно доказывать, что пробег занижен, и сделать это непросто:

возможно, только если машина постоянно обслуживалась у одного и того же дилера, он подтвердит ее историю. Самое главное в другом: на качество машины пробег влияет далеко не в первую очередь, поэтому то, что пробег автомобиля гораздо больше, еще не означает, что у нее плохие потребительские свойства, продолжает адвокат.

«Заниженный пробег – не такое уж однозначное основание для расторжения договора купли-продажи. В случае с взысканием разницы цены

заниженный пробег также не является однозначным критерием для того, чтобы определить, что именно этот автомобиль при большем пробеге стоил бы намного дешевле.

Говорить о легкости такого способа расторжения договора по инициативе покупателя или взыскания разницы цены не приходится, это все довольно сложно», — заключил Радько.