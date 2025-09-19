«Хончи» с ощущением церемониальности: тест-драйв лифтбэка Hongqi H6

Hongqi H6 — это премиальный лифтбэк с флером номенклатурного шика: чего только стоит красное знамя, светящееся на дверях и капоте в ночи! В России сейчас он один занимает целый сегмент, в котором еще недавно царили Audi A5 Sportback, BMW 5 Series GT и Mercedes-Benz CLS. Есть ли у китайского претендента характер для того, чтобы стать достойной альтернативой немцам, выясняла «Газета.Ru».

Вы знаете, китайцы даже не пытаются изобразить агрессию в дизайне своих автомобилей. Ну, или мы ее не считываем за таковую. Прежде всего, это и несвойственно улыбчивой нации, безнадежно влюбленной в раскормленных панд и котиков. Впрочем, один страшный, но популярный любимка в Китае тоже есть — это дракон, который в Поднебесной, в отличие от европейской традиции, символизирует этакое добро с кулаками.

close Hongqi

Когда смотришь на Hongqi H6, в нем нет хищного шарма, как у BMW, и он не впишется в вороной бестиарий Mercedes-Benz, а вот рептильный прищур праздничного китайского дракона, в нем считывается, вполне. На это работают вытянутый кузов с узкими светодиодными фарами и большой клыкастый «гриль» с фирменной хромированной стрелой, идущей от капота. Это создает ощущение динамики и статуса.

Как положено премиуму, Hongqi предлагает для своих машин двухцветные варианты окраса. В черно-белом исполнении дизайнерам марки удалось реализовать эффект парящей крыши у лифтбэка — это, когда визуально она, как будто, не касается кузова. Выглядит дорого и стильно. Пожалуй, владелец этой машины будет оборачиваться, чтобы полюбоваться ей на парковке.

close Hongqi

А еще китайцы хорошо усвоили от европейцев такую хитрую маркетинговую кухню, как тюнинг в заводском исполнении. Нет-нет, конечно, речь не о каких-то мощных доработках, а о чисто декоративных элементах, которые без дополнительных примочек от кастомайзеров внедрены в спортивный облик автомобиля.

close Hongqi

Применительно к китайскому H6, речь идет о таких деталях, как сдвоенная «пушка» выхлопной системы, спойлер, интегрированный в крышку багажника, выходящие за периметр крыши мощные задние крылья, 19-дюймовые «катки» с диковинным узором, агатом блестящие на солнце. Вся эта атрибутика премиума, безусловно, должна понравится моложавым покупателям, которые любят машины, как и женщин, глазами.

Роскошь с оговорками

А вот внутри лифтбэка уже без оговорок не обойтись. Передние кресла с интегрированными подголовниками, комбинацией кожи и алькантары выглядят, безусловно, дорого. Но, какого городового, нельзя опуститься (рост 186 см) на переднем пассажирском сиденье так, чтобы смотреть не в кромку низкого потолка, а в лобовое стекло?

close Hongqi

Впрочем, решение проблемы приходит быстро: я раскладываю спинку кресла на манер спорткара, в котором полулежишь. В более горизонтальном положении и ехать приятнее, и все видно. При этом широкая колесная база Hongqi H6 дает много места в салоне, это позволяет не мешать спинкой кресла коленям заднего пассажира.

Мультимедиа

Мультимедийная система — тоже неоднозначный элемент в Hongqi H6. Большой вертикально ориентированный планшет на 13 дюймов (без малого) выглядит современно, но его скорость отклика и логика не безупречны. Оболочка при смене скинов, да и камера немного подтормаживают. Странно, что здесь функционал по сравнению с более простым седаном H5 сокращен.

close Hongqi

Например, нет поддержки Apple CarPlay и Android Auto — интеграцию со смартфонами производитель обещает реализовать позже. Туда же стоит адресовать и пожелания по русификации некоторых разделов меню. К примеру, не сразу можно понять, что «ощущение церемониальности» в разделе «Свет», как раз и включает ту эпичную подсветку алых флагов на внешних контурах автомобиля. А виртуальные кнопки «ПО» и «АО» в разделе «Вождения» относятся к мягкому и плотному режиму подвески.

close Hongqi

Зато нельзя не похвалить китайских инженеров за нижнюю панель управления, где достаточно много физических кнопок, есть место для подстаканников и ложемент беспроводной зарядки для смартфона. Есть кнопки и на руле с барабанчиками выбора меню.

Дорогая аудиосистема — это всегда прерогатива премиум-класса. Например, Lexus соорудил до безобразия раздутый маркетинговый пузырь вокруг аппаратуры Mark Levinson и своих моделей. Нечто подобное у Mercedes-Benz c Bang&Olufsen, а у корейцев — с JBL и Harman-Kardon. Положа руку на сердце, машина — это самое неудобное и неразумное место, где можно слушать музыку на дорогих проигрывателях.

close Hongqi

Давайте отдадим должное и китайским интерьерщикам и звукачам — 12 динамиков штатной акустики Hongqi H6 не проигрывают немецкому и японскому премиуму. Или для такого, чтобы почувствовать разницу, нужно быть прожженным аудиофилом. Бонусом к хорошему звуку идет система контурной подсветки с более чем 200 оттенками, но это на любителя.

Динамика

Под капотом Hongqi H6 — 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 245 л.с. и 380 Нм, агрегатированный с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Мощности у этого агрегата предостаточно: даже в комфортном режиме стоит продавить педаль газа поглубже — и автомобиль бодро стартует как будто это породистая «немка». Спортивный режим выглядит даже избыточным, он реально подойдет только для агрессивной езды, с ним лифтбэк становится нервным, дерганным, как, впрочем, и другие мощные машины «в спорте».

close Hongqi

Подвеска Hongqi H6 с адаптивными амортизаторами (в топовой комплектации) обеспечивает уверенное движение по разным типам покрытий. Подвеска очень устойчивая, вероятно, на это работает и немаленький вес (1740 кг) автомобиля. Эти килограммы, кстати, не помешают увезти очень много полезного груза. Багажник у лифтбэка, ожидаемо, очень вместительный (500 литров), а при сложенных задних спинках (1680 литров), так и вовсе даст фору иным универсалам.

close Hongqi

На загородном шоссе лифтбэк ведет себя предсказуемо, крены в поворотах минимальны. Однако на плохом выщербленном асфальте можно почувствовать дискомфорт. И, вероятно, самая главная причина этого — низкопрофильные шины RunFlat (245/40 R19), которые среди прочего добавляют и шумность на плохом полотне.

close Hongqi

Рулевое управление точное, с хорошо нарастающим усилием в поворотах: куда направишь руль, туда машина и едет. Сам руль наливается тяжестью с возрастанием скорости даже в комфортном режиме, но это даже хорошо — позволяет лучше водителю контролировать дорогу.

close Hongqi

Для китайского рынка Hongqi H6 предлагается по привлекательной цене от 200 тыс. юаней, что в пересчете составляет примерно 2,3 млн рублей. А на российском рынке, цена лифтбэка с учетом всех таможенных платежей, начинается от 3,9 млн рублей. В каком-то смысле китайцы с этой моделью пока что дотируют рынок, работая на низкой марже, им важно забетонировать этот сегмент за собой.

Кому подойдёт Hongqi H6? Ценителям яркого дизайна, которые хотят выделяться на дороге. В целом, Hongqi H6 — это интересная попытка создать яркий автомобиль с претензией на премиальность. У машины есть характер, и она дарит эмоции, что для многих важнее мелких недостатков.