Дешевле на 1 млн рублей: можно ли автомобили из Белоруссии привезти в Россию

На рынке союзной Белоруссии цена новых и подержанных автомобилей существенно ниже, чем в России. Разница в цене на некоторые популярные кроссоверы китайских марок превышает 1 млн рублей. О том, сможет ли россиянин воспользоваться этой выгодой, — в материале «Газеты.Ru».

Популярный в России кроссовер Geely Monjaro обойдется белорусскому покупателю минимум на 1,1 млн российских рублей дешевле, чем в России, следует из прайс-листа на официальном сайте Geely в Белоруссии.

В союзном государстве Monjaro в комплектации Flagship с 2,0-литровым турбомотором (238 л.с.) предлагается по цене 141,9 тыс. белорусских рублей (3,8 млн российских) без учета скидок и спецпредложений. Рекомендованная розничная цена Monjaro в той же комплектации в России составляет 4,85 млн рублей.

Седаны Chery Arrizo 8 дилеры в Минске предлагают по цене 94,9 тыс. белорусских рублей (2,57 млн российских), в России его цена стартует с 2,81 млн рублей.

Цена популярного Haval Jolion с турбомотором 1,5 л и роботизированной трансмиссией в соседней стране составляет 78,9 тыс. в местной валюте (2,14 млн российских рублей), в России машина с теми же агрегатами обойдется минимум в 2,25 млн рублей.

Аналогичная ситуация с автомобилями Belgee, которые собирают в самой Белоруссии:

на местном рынке кроссовер X50 (старое поколение Geely Coolray) стоит на 690 тыс. рублей дешевле, чем в России.

Автомобиль в базовой комплектации там предлагается минимум за 66 тыс. белорусских рублей (1,79 млн российских рублей по текущему курсу), в России цена базовой версии Belgee X50 стартует с 2,48 млн рублей без учета скидок и спецпредложений.

Риски

Опрошенные «Газетой.Ru» белорусские автодилеры говорят, что могут продать машину россиянину, но предупреждают, что все риски относительно дальнейшей легализации автомобиля в России покупатель должен взять на себя.

«Продать — продадим, но вы скорее всего или не поставите его на учет, или поставите с большими затратами. Есть ощущение, что это будет нерентабельно. Чтобы отсечь какие-либо негативные ситуации,

в договоре специально есть пункт, что все риски по вывозу автомобиля за границу и его легализации там покупатель несет самостоятельно»,

— рассказал менеджер дилерского центра Belgee в Минске корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом о приобретении автомобиля по российскому паспорту для дальнейшей отправки в Россию.

Были ситуации, когда покупатели-россияне не могли поставить купленный автомобиль на учет, обращались с претензиями, поэтому решили поступить таким образом, уточнил продавец. Без проблем автомобиль может купить человек с белорусским паспортом или видом на жительство в Белоруссии, уточнил он.

Какие есть барьеры

Необходимость доплачивать коммерческий утильсбор при ввозе в Россию автомобилей из стран ЕАЭС (помимо России, в него входят Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия) возникла с 1 апреля 2024 года, согласно постановлению правительства России. Сбор исчисляется сотнями тысяч рублей .

В сумму утильсбора также включаются недоплаченные суммы таможенных пошлин, налогов и акцизов, если в стране вывоза (той же Белоруссии) они ниже, чем в России.

Тем же постановлением установлен запрет для ввоза в Россию из стран ЕАЭС электромобилей и последовательных гибридов. Согласно документу, препятствие для ввоза в РФ таких машин — «отсутствие декларации на товары (пассажирской таможенной декларации), в соответствии с которой колесные транспортные средства приобрели статус товаров Евразийского экономического союза и решение о выпуске которых принято таможенными органами Российской Федерации».

Почему в Белоруссии дешевле

Разницу в ценах на автомобили в Белоруссии и России объясняются разной налоговой политикой двух стран, а также тем, что в Белоруссии новые машины вынуждены конкурировать с подержанными иномарками, завозимыми из Европы, объяснил экс-президент Ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) Олег Мосеев.

«На цену влияет прежде всего то, что связано с утилизационным сбором и налогами. В Белоруссии налоговая нагрузка на один автомобиль ниже, поэтому такая разница и складывается. На рынке Белоруссии есть ввоз подержанных автомобилей из Европы и остаются преференции для льготных категорий граждан. Новым машинам приходится конкурировать с относительно свежими иномарками», — сказал Мосеев «Газете.Ru».

Ввоз автомобилей из Белоруссии для россиян невыгоден из-за установленного барьера в виде коммерческого утилизационного сбора, который в России придется уплатить за автомобиль, приобретенный в союзном государстве, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Теперь для того, чтобы ввести машину из Белоруссии, даже если это машина российского производства, нужно будет платить коммерческий утилизационный сбор. Это автоматически нивелирует любую разницу в цене . Поэтому надеяться сэкономить за счет покупки автомобиля в Белоруссии не стоит», — сказал Шапарин.

По большей части, белорусский импорт перекрыт уже давно, последние возможности для него были исключены новыми поправками в законодательство, уточнил он.

«При ввозе автомобиля из Белоруссии частным лицом придется получить на машину свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС) и пройти таможенные процедуры. Легко, быстро и дешево это сделать не получится. Можно сказать, что рынок, который был единым, за счет утилизационного сбора таковым быть перестал», — заключил Шапарин.