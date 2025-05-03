Под соусом Chery: тест-драйв кроссоверов Soueast

Китайский автоконцерн Chery расширил свое присутствие в России, добавив в свой портфель новую марку Soueast. Корреспондент «Газеты.Ru» протестировал кроссоверы Soueast S07 и S09 на дорогах Карелии, и готов рассказать о преимуществах и недостатках этих автомобилей.

Представители Soueast настаивают, что название марки следует произносить именно, как «Соуис», с ударением на букву «и». Звучит как слово «соус», но можно привыкнуть. В России официально продаются пока только две модели кроссоверов Soueast — это S07 и S09. Оба автомобиля предлагаются в вариантах с передним приводом и роботизированной коробкой передач, а также с полным приводом и классическим «автоматом».

Обычно на нашем рынке запуск нового бренда происходит по следующей схеме: сначала экспортируют машины, а уже после старта продаж начинаются поставки запасных частей, тут поступили иначе: компания успела построить склады в России и заполнить их запасными частями до начала продаж. По словам представительства, это гарантирует покупателям наличие нужных комплектующих у дилеров.

Младшая модель Soueast S07 сильно напоминает хорошо знакомые россиянам Chery Tiggo 7 Pro Max и Jetour X70 Plus, но внешне новый кроссовер выглядит чуть моднее и современнее, чем собратья по концерну.

close Soueast S07 Soueast

Спереди «двухэтажная» оптика с линией светодиодных ходовых огней по кромке капота вызывает ассоциации с моделями LiXiang, а массивная решетка радиатора смотрится довольно внушительно. Реминисценции прежних моделей Chery возникают лишь при взгляде сзади, тут как раз различий маловато.

close Soueast S07 Soueast

Салон Soueast S07 тоже очень похож на интерьер других автомобилей бренда Chery, а отличия найти можно разве что в сдвоенном дисплее перед водителем, отдельном сенсорном экране управления климат-контролем и селекторе «автомата» в виде кристалла. Максимальная версия может похвастаться большой панорамной крышей с люком, а также стильной атмосферной подсветкой. Для комфорта водителя в медиасистеме предустановлен Apple CarPlay, Android Auto обещают добавить в будущих обновлениях прошивки.

Если сравнивать с Jetour, то водительское кресло стало явно удобнее — после продолжительной поездки по карельским дорогам никакого дискомфорта не возникло. Подключенный через беспроводной CarPlay телефон тоже работал стабильно и не «отваливался», а 8-динамиков Sony (в топовой версии) звучат очень даже неплохо.

close Интерьер Soueast S07 Soueast

Салон кроссовера вмещает семерых — под полом багажника S07 вместо органайзера спрятан раскладной третий ряд сидений, места там, конечно, совсем немного, но парочку детей усадить можно. Во время тест-драйва некоторые журналисты пытались протиснуться на галерку, но получилось это только у самых компактных представителей СМИ.

close Интерьер Soueast S07 Soueast

Габариты автомобиля (4724×1900×1740 мм) и колесная база (2720 мм) соответствуют сегменту среднеразмерных кроссоверов, правда, дорожный просвет (190 мм) нельзя назвать внедорожным. Модель предлагается с 1,6-литровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 190 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями мокрого типа. Кроссовер предлагается и в полноприводной версии.

Хотя, по паспортным данным, до 100 км/ч кроссовер разгоняется за немалые 12 секунд, динамики двигателя вполне хватает и для обгонов по трассе.

close Soueast S07 Soueast

Цены на Soueast S07 начинаются от 3,01 млн рублей за базовую версию, а самая дорогая комплектация с полным приводом обойдется покупателям уже в 3,45 млн рублей .

Soueast S09

Модель Soueast S09 крупнее, ее габариты (4858x1925×1780 мм) и колесная база (2850 мм) уже почти дотягивают до класса больших кроссоверов, но клиренс такой же. Как и в случае с младшей моделью, у S09 базовый силовой агрегат такой же. Есть так же версия кроссовера с двухлитровым турбомотором мощностью 197 л. с. с полным приводом и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

close Soueast S09 Soueast

Эта машина некоторыми чертами визуально пересекается с младшей, но светодиодная полоса здесь идет не только вдоль капота, но и спущена вниз в виде своеобразного подбородка. С включенным светом Soueast S09 чем-то даже напоминает Hongqi, у них схожая светотехника.

close Soueast S09 Soueast

Салон Soueast S09 просторнее и выглядит богаче и современнее, чем в S07. Перед водителем находится небольшая, но информативная 10,3-дюймовая цифровая приборная панель, а по центру разместился огромный 15,6-дюймовый сенсорный дисплей.

close Интерьер Soueast S09 Soueast

За рулем Soueast S09 комфортнее, чем в S07, кресла здесь покрупнее, подушка чуть длиннее. Шумоизоляция в старшей модели намного лучше, чем в младшей, подвеска также отрабатывает все неровности деликатнее. Нет здесь никаких нареканий и на работу системы полного привода, да и двухлитровый двигатель еще лучше согласован с восьмиступенчатым автоматом.

close Soueast S09 Soueast

Правда, если при движении по трассе никакого дискомфорта не возникает, то в городском режиме, а особенно по пробкам, работа автоматической трансмиссии вызывает вопросы. На малых скоростях кроссовер с задержкой реагирует на педаль акселератора, что не очень удобно при перестроении, особенно учитывая габариты автомобиля. Интересно, что перепробовав различные режимы, самый комфортный для городской езды (в условиях пробок) оказался режим полного привода — в нем педаль газа довольно отзывчива и управление становится комфортнее.

close Интерьер Soueast S09 Soueast

Как и в S07, в старшей модели три ряда сидений, причем задний ряд тут уже попросторнее, но опять же, взрослым пассажирам там будет очень тесно.

close Интерьер Soueast S09 Soueast

Цены на новый Soueast S09 стартуют с 3,9 млн рублей , за полноприводную версию придется добавить еще 200 тыс. рублей. Правда, с маркетинговыми акциями от производителя можно получить скидку до 450 тыс. рублей.

close Багажник Soueast S09 в варианте со сложенным вторым и третьим рядом сидений Soueast

Конкурентами Soueast могут стать такие модели, как Haval F7, Geely Monjaro и Chery Tiggo 8 Pro Max. Эти автомобили предлагают схожие характеристики и опции, но могут отличаться по цене и комплектации. Например, цены на Haval F7 начинаются примерно от 2,85 млн рублей, на Chery Tiggo 8 Pro Max — от 3,2 млн рублей, а на Geely Monjaro — от 4,55 млн рублей.

Сравнивая обе новинки Soueast, предпочтение хочется отдать именно старшей модели, которая получилась более удачной: тут и запоминающийся внешний вид, и честный полный привод, и богатое оснащение.

Покупателей может разве что спугнуть очередная неизвестная марка, так как не все понимают, что это тоже бренд концерна Chery, который, кстати, присутствует на российском рынке уже почти 20 лет.