Риск штрафа и повышение утильсбора: какие изменения ждут водителей в мае

Названы шесть изменений в жизни водителей с мая 2025 года

Последний месяц весны принесет российским автомобилистам ряд важных нововведений. Для импортных машин увеличатся сборы, изменятся тарифы на платных дорогах, а московских курьеров обяжут регистрироваться в государственной системе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Переобувка или штраф

В мае водителям в обязательном порядке необходимо сменить зимние шины на летние. По истечении месяца инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей машин, на которых установлена зимняя резина.

Запрет на использование зимних шин летом содержится в приложении к ПДД — перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Его нарушение наказывается предупреждением или штрафом в размере 500 рублей .

Утильсбор

В России с 1 мая изменится формула начисления утилизационного сбора на автомобили, ввозимые из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Белоруссию, Казахстан, Армению и Киргизию). По новой методике в утилизационный сбор включат не только разницу между пошлинами в этих странах и в России, но и разницу в акцизах и НДС, которые также уплачиваются при легализации импортного автомобиля.

Также формула учитывает разницу между задекларированной ценой машины и среднерыночной. Последняя указана в специальном перечне, утвержденном Минпромторгом.

«С 1 мая 2025 года импортные автомобили в РФ могут подорожать на 20–25%.

Это связано с введением новой методики расчета утилизационного сбора для машин из стран ЕАЭС», — пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управляющего директора группы компаний «Альфа-Лизинг» Максима Агаджанова.

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По словам эксперта, особенно сильно новые правила расчета утильсбора затронут автомобили премиум-класса, которые завозят в Россию по параллельному импорту.

Страны ЕАЭС входят в единое таможенное пространство с Россией, но растаможка машин там обходится дешевле: в частности, в Киргизии ставка НДС составляет 12% вместо российских 20%, а в Белоруссии действует скидка в 50% на растаможку машин для граждан, имеющих льготы.

Новая формула расчета утильсбора позволит учесть эту разницу. При этом нововведение затронет только юридические лица и граждан, ввозящих автомобили для последующей перепродажи. Для тех, кто ввозит машину в частном порядке для личного пользования, сохранится льготный утильсбор: он распространяется на машины с двигателями до 3.0 л, которые не будут перепроданы владельцем как минимум в течение года.

Льготные автокредиты

Программу льготного автокредитования в России планируют распространить на многодетные семьи, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Те категории, которые у нас были раньше, — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей, — во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль», — заявил министр.

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Ожидалось, что решение о распространении льготного автокредитования на многодетные семьи может быть принято до конца апреля — но официальных объявлений пока не было. В рамках программы льготного автокредитования государство субсидирует банкам часть процентов по займу. Скидка на автомобили с двигателем внутреннего сгорания составляет 20% (для жителей Дальнего Востока — 25%), на электромобили — 35%.

Приобрести по госпрограмме можно только российские автомобили с высокой степенью локализации. Среди бензиновых машин в нее входят Lada, ГАЗ, УАЗ и «Москвич 3». Haval Jolion, который до 2025 года также находился в этом списке, покинул его из-за недостаточной локализации.

close Автомобили ГАЗель NN Горьковский автомобильный завод

На программу льготного автокредитования в российском бюджете на 2025 год заложено 36 млрд рублей, на следующие два года – по 37,7 млрд рублей.

Kia и Hyundai берут контроль

С 8 мая продукция корейских автомобильных брендов Hyundai и Kia будет исключена из списка товаров, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Соответствующий приказ был издан Минпромторгом 8 октября 2024 года и вступает в силу спустя шесть месяцев.

close Конвейер по сборке на бывшем заводе Hyundai Motor Manufacturing Rus в Санкт-Петербурге Александр Гальперин/РИА Новости

После этой даты ряд продуктов под марками Kia и Hyundai нельзя будет ввозить в страну без разрешения самих автопроизводителей. В частности, из перечня разрешенных к параллельному импорту вывели ряд запчастей под этими марками, включая шланги, трубки, зеркала, а также гайки, болты и винты.

Курьеров — на карандаш

С 1 мая в Москве ужесточатся правила работы курьеров. Доставщики должны зарегистрироваться в системе КИС «АРТ» (разработана для контроля таксистов в Москве и области). Регистрация в системе позволяет идентифицировать доставщиков и контролировать их рабочее время.

close Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Также вводятся новые требования к транспорту доставщиков: их электровелосипеды должны быть оснащены передним и задним тормозами, сигналом, фарой и задним фонарем. Максимальная скорость транспорта должна быть ограничена 25 км/ч.

Платные дороги

В Санкт-Петербурге с 1 мая 2025 года вырастут тарифы на проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). В среднем стоимость проезда увеличится на 6%.

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На юге России в конце апреля введена плата на новой автодороге, ведущей от Краснодара к Крымскому мосту: за проезд по трассе А-289 автомобилистам придется заплатить 750 рублей.

Скидки на автомобили не исчезнут

В мае многие бренды сохранят предоставление скидок на новые автомобили, связанное с большими запасами нераспроданных машин, спрогнозировал директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

«Со скидками ситуация везде разная. Есть марки, где ситуация выровнялась с запасом автомобилей и дисконт начинает «подсушиваться» дилерами и дистрибьюторами. Но есть и бренды, у которых сохраняется избыток, и скидки по ним будут пролонгированы на май. Поэтому в среднем по рынку — в лучшем случае дисконт сохранится, но точно не повысится», — отметил Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

По его прогнозу, за май дилеры в России продадут 80 тыс. автомобилей, что окажется на уровне марта 2025 года.