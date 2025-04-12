Тест-драйв Jetour Dashing: женский взгляд на бестселлер из КНР

Самая популярная модель марки Jetour в России Dashing получила полный привод, автоматическую коробку передач вместо привычного «робота» и целый набор функций специально для российского покупателя. Какие плюсы и минусы у новой машины и стоит ли ее приобрести, выясняла корреспондент «Газеты.Ru» на дорогах Ярославской области.

Кроссовер Dashing остается бестселлером марки Jetour с момента ее появления в России, поэтому презентация полноприводной версии AWD с «автоматом» — закономерное развитие модели на рынке. Прежде система полного привода в линейке Jetour была доступна только для кроссовера T2, больше напоминающего по дизайну внедорожник.

Переднеприводная модель Dashing имеет только роботизированную или механическую коробку. Версия AWD оснащается межосевой многодисковой муфтой Faps китайского происхождения, она подключает задние колеса в случае проскальзывания и ускорений. Автоматическая 8-диапазонная трансмиссия Fuzhen тоже родом из КНР и хорошо известна по популярным моделям Chery.

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Полноприводный Dashing оснащается 1,6-литровым бензиновым турбомотором Acteco на 186 сил (275 Нм.). В моноприводной машине мощность мотора чуть больше — 190 л.с. Разгоняется до 100 км/ч полноприводный кроссовер на 0,4 секунды медленнее — за 10,9 секунд. Его максимальная скорость составляет 180 км/ч, а вес из-за дополнительного «железа» вырос на 80 кг.

Jetour Dashing позиционируется производителем как машина для городских путешествий, однако новая конфигурация дает возможность испытать ее и на других типах местности.

Внешность автомобиля вдохновлена традиционной китайской архитектурой, например, дизайн решетки радиатора напоминает кладку дворцов Поднебесной, а фары — крыши буддийских храмов.

В целом в кроссовере считываются аллюзии на Lamborghini Urus и Jaguar F-Pace.

При этом он выполнен в минималистичном стиле и органично смотрится в городской среде. На выбор семь цветов, но приятнее всего машина выглядит в небесно-голубом, зеленом и сером оттенках.

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У модели скрытые ручки, к которым не просто привыкнуть женщине с длинным ногтями: есть риск оставить царапину. Изначально процесс открывания дверей кажется крайне медленным и неудобным, но спустя несколько поездок проблема кажется уже гораздо менее серьезной.

Максимальная версия Sport получила большие 20-дюймовые колесные диски, зеленые тормозные суппорты, контрастные цветовые акценты и сдвоенную четырехствольную выхлопную систему.

У полноприводной версии в сравнении с обычной дорожный просвет меньше на 10 мм.

Под фарами у модели Dashing установлена статичная подсветка поворотов, а в самом низу бампера на уязвимом для дорожного пескоструя и грязи расстоянии расположились противотуманки, что вызывает вопросы в рациональности такого решения.

Что нравится

Самые интересные и ключевые плюсы у полноприводного Dashing внутри. На выбор доступны два цветовых решения салона: темно-красный и серо-белый. Дизайн — минималистичный и радует глаз, устать от визуального шума здесь вряд ли получится.

close Jetour

Отделка выполнена из натуральной или искусственной кожи в зависимости от комплектации. По периметру салона установлена подсветка, но днем ее не увидеть. Во всех комплектациях предусмотрена панорамная крыша с люком.

Значительный плюс модификации Sport — это различные маленькие детали в салоне: крючки для одежды, индивидуальные лампы освещения, микрофоны голосового помощника и подстаканники с нишей для мелочей на заднем ряду.

Пассажирам удастся довольно комфортно расположиться, в том числе, за счет большого пространства для ног.

Сиденья в автомобиле выполнены в спортивном стиле и довольно удобны для людей некрупного телосложения. Водительское место имеет электрическую регулировку в шести направлениях, однако подушку не получится поправить по наклону. Также передние кресла получили систему вентиляции.

close Jetour

Самые комфортные опции достались переднему пассажиру — функция массажа со скромным названием «королевский эксклюзив» и регулировка поддержки ног.

Тем не менее у всех кресел Dashing есть одна загвоздка, значительно снижающая комфорт поездки. Речь идет о слишком высокой посадке, которая станет проблемой для людей выше среднего роста.

Впечатления о комфортабельности поездки на Dashing у крупного и миниатюрного водителя или пассажира будут различаться.

Принципиальное отличие салона полноприводного Dashing — наличие селектора для управления шестью режимами вождения. Управлять трансмиссией удобно и быстро с помощью шайбы, расположенной на тоннеле, где также есть подстаканники и разъемы беспроводной зарядки на 50 Вт (вместо 40 Вт ранее). Правда, смартфон на ложементе заряжается медленно. Под тоннелем есть два удобных места с USB-входами, куда можно положить телефоны.

Комфорт

Управление скоростями в Dashing напоминает машины Mercedes-Benz — ручка переключателя располагается справа под рулем. Это экивок в сторону премиального сегмента, возможно, у некоторых водителей сперва вызовет неудобство, но в целом к нему быстро привыкаешь.

За скошенным в спортивном стиле по краям рулем располагается крохотная приборная панель с информацией о расходе топлива, скорости и т.д. Главный недостаток — мелкие символы, которые визуально во время движения не сразу можно считать. Чтобы взглянуть на панель, иногда даже приходится подтягиваться взглядом за баранку.

close Jetour

В компании Jetour полагают, что одним из факторов для покупателя полноприводного Dashing должен стать 15,6-дюймовый экран мультимедиа, с которым водителю придется постоянно взаимодействовать при управлении машиной.

В дисплее спрятаны функции климат-контроля, подогрева, регулировки зеркал, обдува стекла и прочего.

Придется сделать несколько манипуляций прежде, чем их найти.

Лучше всего все настроить заранее на парковке, чтобы не отвлекаться в дороге.

Впрочем, производитель предусмотрел функцию быстрого меню, его нужно настраивать под себя. Во время движения явно ощущается недостаток физических кнопок — это бич большинства современных автомобилей, не только китайских брендов.

close Jetour

К медиаэкрану подключается Apple CarPlay и Android Auto, правда, у Iphone не все функции сработали в мультимедиа при подключении. Узнав об этом, представители Jetour пообещали решить проблему. Они отметили, что Dashing должен понравиться молодой аудитории, которая не расстается со своими смартфонами и постоянно использует голосовые помощники.

На борту машины есть голосовой ассистент, его можно вызвать с помощью команды «Привет, Jetour!» или физической кнопки со звездочкой.

При использовании Apple CarPlay система будет включать Siri.

Не сказать, чтобы взаимодействие с голосовым помощником Jetour было довольно простым, поскольку он не всегда считывает команды. Чтобы полноценно использовать эту функцию, водителю придется заучить конкретные фразы, поскольку синонимичные конструкции система не понимает.

Как едет

Полный привод у Dashing работает следующим образом: при ускорении система автоматически распределяет крутящий момент между осями. При прохождении поворотов она самостоятельно снижает передачу крутящего момента на заднюю ось. Принудительной блокировки муфты не предусмотрено.

close Jetour

Для кроссовера доступны несколько режимов езды, которые переключаются с помощью селектора: «эко», «нормал», «спорт», «грязь», «снег». Самым удобным и понятным является стандартный режим, который подойдет как спокойным водителям, так и любителям активной езды.

Вариант «спорт» оказался слишком нервным для городского передвижения, зато управляемость осталась на высоком уровне. Им лучше пользоваться за городом при обгонах.

Режимы для бездорожья действительно отличаются от других и справляются со сложными покрытиями. В целом Dashing хорошо продемонстрировал себя на разбитых дорогах Ярославской области — машина держится уверенно, плавность хода остается на довольно высоком уровне, поэтому поездка была комфортной. Этому способствует и качественная шумоизоляция.

При резком ускорении электроника дает команду с секундным замедлением, сперва это обескураживает. Судя по всему, это именно те настройки, которые призваны сберечь трансмиссию от быстрого износа.

Адаптивный круиз-контроль работает исправно, если убрать руки, через 10 секунд он требует их вернуть обратно на руль. Система контроля в полосе имеет смысл только при наличии хорошей разметки. В арсенале есть функция контроля скрытых зон, иногда она «подсвечивает» малоинформативные участки где-то рядом с колесом.

Сколько стоит

Цена полноприводного Dashing в комплектации Luxury начинается от 3,65 млн рублей , версия Sport обойдется на 150 тыс. рублей дороже . При этом компания в марте предложила крупные акции: со всеми выгодами с ценника обеих версий могут скинуть до 1 млн рублей .

close Jetour

Несмотря на ряд небольших минусов, Dashing свою цену оправдывает, особенно в сравнении со многими китайскими аналогами на рынке. Также автомобиль можно смело использовать по заявленному компанией назначению — для городских путешествий. В первую очередь модель подойдет для молодежи — как по дизайну, так и по оснащению.