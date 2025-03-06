«АвтоВАЗ» будет выпускать большой минивэн. Мы узнали, что под ним скрывается

«АвтоВАЗ» основал новый автомобильный бренд: под маркой SKM он будет выпускать легкий коммерческий транспорт. О том, что собой представляют эти автомобили, и каковы их рыночные перспективы в России – в материале «Газеты.Ru».

«АвтоВАЗ» официально объявил о выходе на рынок с новым брендом коммерческих автомобилей – SKM. Под этой маркой российский автопроизводитель будет выпускать грузовые и пассажирские фургоны, а также грузовики с бортовой платформой.

«Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus

и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки», — отмечается в сообщении пресс-службы «АвтоВАЗа».

Машины будут отвечать потребностям различных категорий потребителей, включая представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также частных клиентов.

close Автомобили SKM Пресс-служба Lada

Происхождение автомобилей, их технические характеристики, а также место будущего производства завод не раскрывает.

«В пресс-релизе мы сказали все, что хотели бы сказать на сегодня», — ответил на уточняющие вопросы «Газеты.Ru» официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

В январе 2025 года на годовой пресс-конференции

президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов анонсировал создание нового бренда

для коммерческого транспорта и заявил о создании лизинговой компании, которая призвана помочь развивать его продажи.

«Я уверен, что продажи коммерческих наших автомобилей существенным образом вырастут в 2025 году, в том числе за счет применения новых лизинговых механизмов», — сказал Соколов.

Тогда же Соколов сообщил, что под новым брендом для коммерческого транспорта компания сможет реализовывать не только коммерческую технику, но и машины, созданные с участием иностранных партнеров.

«Идет работа, эта работа находится в своей завершающей стадии.

Горизонт — 2026 год»,

— обозначил глава «АвтоВАЗа» в январе сроки реализации проекта.

Официальный представитель завода уточнил «Газете.Ru», что объявленная на годовой пресс-конференции информация сохраняет актуальность.

Что это такое

Грузовой и пассажирский автомобили SKM, показанные на официальных фото, внешне очень похожи на продукцию китайского бренда SRM, принадлежащего компании Shineray. Китайские минивэны SRM Jinhaishi оснащены независимой подвеской спереди и неразрезным мостом на рессорах сзади. Для них доступны бензиновые двигатели объемом 1.5, 1.6 и 2.0 литра с механической трансмиссией.

close SRM Jinhaishi SRM

На постсоветском пространстве бренд SRM, в частности, официально работает в Белоруссии. Он доступен в виде грузового фургона и пассажирского микроавтобуса на 7 или 9 мест. Цена у местных дилеров – от 79,9 тыс. белорусских рублей (2,2 млн российских рублей).

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, если SKM в России будет стоить столько же, что и SRM в Белоруссии, он будет пользоваться спросом.

close SRM Jinhaishi Wikimedia Commons

«Машина заднеприводная, сделана в классической компоновке, и не является продуктом завтрашнего дня.

Она выпускается с 2014 года под разными брендами в Китае. Но у нас таких автомобилей нет, и потенциально это интересно», — объясняет Кадаков «Газете.Ru».

По его словам, Sollers с моделями Argo и Atlant пришел в сегмент более крупных и грузоподъемных машин, с продукцией ГАЗа SKM также пересекается не в полной мере.

Белорусские цены

В Белоруссии эта машина продается за 80-83 тыс. белорусских рублей (2,3-2,5 млн российских). Эту цифру можно считать ориентиром, полагает Максим Кадаков, моторы и исполнение могут быть разными. Например, в Белоруссии эти машины продаются с моторами 2.0 на 150 л.с., а в Узбекистане – с 1.5 на 112 л.с.

В России по цене этот автомобиль будет ближе к «Соболь Бизнес», потому что «Соболь NN» стоит свыше 3 млн рублей, предполагает главред «За Рулем». SKM – это не легковой минивэн, и, скорее всего, он с самого начала попадет в список автомобилей, разрешенных для госзакупок, прогнозирует он.

close Автомобиль SKM Пресс-служба Lada

«Доступ к госзаказу открывает широкий простор – можно собирать и машины для спецслужб, от МВД до скорой помощи.

Такую машину могут использовать все»,

— заключил Кадаков.

Если цена российского SKM не будет выше его аналога в Белоруссии, эти автомобили будут пользоваться спросом, полагает автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

«В принципе, такие машины нужны.

Это «автомобиль последней доставки», и развозить товары по городу на больших грузовиках нет экономического смысла. Актуальны такие машины и для малого бизнеса. Но в этом сегменте себя очень хорошо чувствует ГАЗ и развивается Sollers», — рассуждает Мосеев в беседе с «Газетой.Ru».

close Автомобиль SKM Пресс-служба Lada

Если SKM с точки зрения производства окажется качественным продуктом, а большая дилерская сеть «АвтоВАЗа», обеспечит обслуживание машин и обеспечение их запчастями, новая марка сможет занять на рынке ощутимую нишу, но победить ГАЗ не сможет, добавляет он.

«Если цена на SKM будет на уровне белорусской или ниже, за счет производства в России, — тогда это хорошая цена», — заключил Мосеев.