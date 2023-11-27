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Toyota показала бюджетный пикап Hilux Champ

Пикап Toyota Hilux Champ представлен на выставке в Таиланде

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Toyota

Toyota представила в Таиланде бюджетный пикап Hilux Champ в 11 кастомизированных вариантах. Автомобиль показан в версии с короткой и длинной колесной базой.

Автомобиль грузоподъемностью в 1 тонну оснащается задним приводом. Длина короткой версии пикапа составляет 4970 мм, удлиненной — 5300 мм. В базовом варианте машина снабжена бортовым кузовом, но ее рама позволяет устанавливать более 100 видов различных надстроек.

Для пикапа предусмотрены три двигателя. Бензиновый мотор 2.0 развивает 137 л.с., более мощный 2,7-литровый бензиновый мотор выдает 164 л.с., а турбодизель 2.4 — 148 л.с. Самый доступный вариант оснащается только 5-ступенчатой механической коробкой передач, для моторов 2.7 и 2.4 в качестве альтернативы доступен 6-ступенчатый «автомат».

Ранее стало известно, что Haval начал производить в России новый кроссовер.

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