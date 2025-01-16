Почему опасно покупать машину у юрлица

Покупка автомобиля у юридического лица — заманчивая идея для многих водителей в России, поскольку компании и дилеры обычно внушают больше доверия, чем «частники». Однако на деле сделка с организацией нередко оказывается гораздо более проблематичной и рискованной, и покупатель может остаться без денег и машины. Как не дать себя обмануть — в материале «Газеты.Ru».

Чем отличаются сделки

По словам экспертов, опрошенных «Газетой.Ru», покупка автомобиля у юридического лица документально мало чем отличается от сделки с физическим лицом. В обоих случаях правоустанавливающие документы одни и те же: паспорт транспортного средства (ПТС) и договор купли-продажи.

«По сути, единственное различие — договор заключается не с физлицом, а с организацией.

Документ подписывает ее генеральный директор.

Стоит помнить, что последующие правовые проблемы, если они возникнут, очень похожи — как и при сделке с физлицом, так и с юрлицом», — рассказал «Газете.Ru» руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков.

Если договор подписывает не руководитель компании, а ее сотрудник, то в таком случае он должен действовать по доверенности и передать ее копию покупателю. Однако с доверенностью связаны всевозможные риски, ведь документ может быть отозванным.

Поэтому лучше подписывать бумаги сразу с гендиректором компании.

Также существуют организации, в которых решение о реализации автопарка принимается только после положительного решения собрания учредителей. Подобные нюансы указываются в учредительных документах.

Если это автосалон

Юридическом лицом, в собственности которого находится машина, может выступать автодилер — он должен быть вписан в ПТС. Нередко салоны продают машины, выкупленные у другого водителя, но при этом не зарегистрированные в ГИБДД. В этом случае покупатель должен получить договор купли-продажи, который был заключен между автосалоном и предыдущим владельцем.

Автодилер может взять на себя роль посредника-комиссионера между продавцом и покупателем и оформить договор комиссии, этот документ также должен забрать конечный покупатель.

В противном случае машина остается собственностью изначального владельца,

даже если проведение сделки берет на себя автосалон.

«Часто дилеры не ставят машину на учет в ГИБДД, поскольку все на себя оформлять невыгодно. К примеру, есть риск того, что продавец начнет получать штрафы нового покупателя.

Оспорить и что-то доказать впоследствии будет сложно.

Поэтому автосалоны продают машину через комиссию сразу от прежнего владельца новому покупателю, чтобы избежать налогообложения и штрафов», — пояснил адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

При этом все претензии к автомобилю, которые возникают у покупателя после сделки, переадресовываются первому собственнику.

Главные риски

Покупка автомобиля у юрлица имеет множество подводных камней, о которых нужно знать заранее, говорят специалисты.

Первый риск — это нахождение автомобиля в залоге. Сегодня многие юрлица покупают транспортное средство по лизинговому договору. Второй риск — юрлицо либо находится в предбанкротственном состоянии, либо уже на грани банкротства и продает автомобиль по заниженной цене, указывает автоюрист Лев Воропаев.

По его словам, в рамках процедуры банкротства сделка по продаже автомобиля будет признана недействительной. Затем машину изымут у нового собственника по решению суда и внесут ее в конкурсную массу. В итоге покупатель останется без всего, предупреждает эксперт.

Добиться возвращения средств у обанкротившегося юрлица практически невозможно,

отметил Воропаев. Автоюрист Сергей Радько добавил, что многие автодилеры также могут работать за счет займов.

«Уже были такие истории, когда дилеры или субдилеры работали за счет банковских кредитов: машины находились у них в залоге, а потом, когда они не смогли рассчитаться, начинались процедуры изъятия машин, обращения взысканий, банкротства и прочее», — предупредил он.

Автокриминалист Максим Шелков подтверждает — юрлицо может обанкротиться в любой момент.

«Вы сегодня купите машину, а компания начнет процедуру банкротства хоть через месяц, хоть через год. После этого будут поднимать все совершенные сделки», — заявил эксперт.

Как себя обезопасить

Первое, что должно насторожить, — это стоимость автомобиля. Если цена машины на 20–30% ниже рыночной, то вполне вероятно, что у этого юрлица есть признаки банкротства. Поэтому покупать автомобиль нужно только по среднерыночной цене, которая похожа на реальную, посоветовал адвокат движения «Свобода выбора» Радько.

По его словам, затем нужно проверить машину на всевозможные залоги и узнать, сколько раз она меняла собственника и когда компания купила ее. На этом этапе также важно проверить, нет ли у юрлица судебных споров или исполнительных производств. Их наличие также говорит о риске банкротства компании.

«Необходимо проверить наличие данного автомобиля в реестре залогов по VIN-коду. Более того, лучше взять у нотариуса документ, который называется «Выписки из реестра залогов».

Там должно быть указано, что такой автомобиль в реестре не значится.

Это нужно для того, чтобы потом всегда можно было доказать, что водитель реально проверял легальность машины, проявил добросовестность и осмотрительность», — отметил Радько.

Автокриминалист Шелков добавил, что некоторые юрлица, которые пытаются реализовать автомобиль, при более тщательной проверке оказываются компаниями с сомнительной репутацией.