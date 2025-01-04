От Лавры до Кыш Бабая: куда поехать на автомобиле в новогодние праздники

«Газета.Ru» назвала пять лучших мест, куда можно поехать на машине в праздники

В новогодние праздники многие россияне уезжают искать зимнюю сказку в других частях страны. И найти ее достаточно легко — мест, где можно зарядиться положительными эмоциями, в это время года множество. «Газета.Ru» собрала самые сказочные локации, куда легко отправиться на автомобиле из Москвы.

Лавра

Первое новогоднее путешествие на автомобиле москвичам лучше начинать с городов поближе. Зачастую выбор автотуристов падает на Сергиев Посад, который входит в Золотое кольцо и считается духовным центром России.

На машине до города порядка 75 км по Ярославскому шоссе, дорога займет час. Посмотреть основные достопримечательности Сергиева Посада можно и за день, но город стоит того, чтобы в нем задержаться — на выбор доступно множество гостиниц. Однако номер лучше бронировать заранее, поскольку в преддверии Рождества туда отправится немало паломников.

close Свято-Троицкая Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Главная достопримечательность Сергиева Посада — Троице-Сергиева Лавра. Зимой она выглядит особенно величественно, поскольку территорию монастыря украшают к празднику.

Здесь туристы могут заказать экскурсию по местным храмам, посмотреть на «Троицу» Андрея Рублева и подняться на колокольню, с которой открывается красивый вид на город. Также насладиться видами можно со смотровой площадки на Блинной горе.

Помимо Лавры, местные жители советуют прогуляться по центральной Советской площади, которую также украшают к праздникам, и заглянуть в музей игрушки имени Николая Бартрама. Среди самых популярных экспонатов — игрушки детей семьи Романовых.

К Снегурочке

Еще одна жемчужина Золотого кольца — Кострома, она считается родиной Снегурочки. По этой причине многие россияне после Сергиева Посада отправляются именно туда за новогодней сказкой. От Москвы город находится на расстоянии 340 км, самый популярный маршрут — по трассе М-8 «Холмогоры». Ехать придется 5,5 часов.

close Выставочно-развлекательный центр «Терем Снегурочки» в Костроме Варвара Гертье/РИА Новости

Главная «зимняя» достопримечательность города — терем Снегурочки, где в новогодние каникулы устраивают праздничные мероприятия и экскурсии для детей и взрослых. Весь декабрь и январь он работает без выходных. В рамках экскурсии туристы смогут познакомиться с настоящей Снегурочкой, посмотреть на ледяные фигуры. Дети могут попробовать сладкие коктейли, а взрослые — медовуху.

Также в Костроме стоит прогуляться по Сусанинской площади, где установлен памятник Ивану Сусанину. Там же проходят главные новогодние гуляния. Еще одна популярная достопримечательность — Ипатьевский монастырь, где в 1613 году Михаила Романова венчали на царство.

На родину Нового года

Родиной Нового года принято называть Воронеж. Считается, что именно в этом городе находился Петр I, когда отдавал указал о начале летоисчисления с 1 января вместо 1 сентября. От Москвы до Воронежа придется ехать 520 км по трассе М-4 «‎Дон»‎. Поездка займет 6,5 часов.

close Корабль-музей «Гото Предестинация» (или «Божье Предвидение») в Воронеже Veran36/Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы получше ознакомиться с городом, туристам стоит остановиться там хотя бы на пару дней. В праздники здесь можно прогуляться по площади Ленина, где можно увидеть главную елку, самые красивые инсталляции и фотозоны. Там же открывается новогодняя ярмарка с разными сувенирами и угощениями.

После прогулки туристы отправляются в уникальный корабль-музей «Гото Предестинация» («Божье Предвидение»). Это первый воссозданный линейный корабль Российского военно-морского флота XVII — XVIII в.

В Воронежской области — в двух часах езды от города — есть пещерный храмовый комплекс Костомарово. Он находится в толще меловой горы. Ряд исследователей утверждают, что это — старейшее место среди обителей России, поскольку комплекс напоминает пещерные сооружения Каппадокии, в I-II в.

К Деду Морозу

В новогодние праздники на машине можно доехать и до сказочной резиденции Деда Мороза в Великом Устюге (Вологодская область). От Москвы придется преодолеть 920 км по трассе М-8. Дорога займет порядка 13 часов, поэтому лучше заранее решить вопрос с остановками для отдыха.

close Резиденция Деда Мороза в Великом Устюге Elena Serebryakova/Shutterstock/FOTODOM

Великий Устюг — один из древнейших городов Русского Севера. Официальным домом Деда Мороза он стал в 1999 году. Сама резиденция находится в 12 км от Великого Устюга. К терему ведет так называемая тропа сказок, а в самом здании расположены 12 комнат — по числу месяцев в году.

На территории резиденции можно увидеть ледник, кузницу, зоопарк и зимний сад с разными тропическими растениями.

Кроме того, в Великом Устюге можно заглянуть в Музей новогодней и рождественской игрушки, на почту Деда Мороза и в его собственный дом моды, где для волшебника шьют парадные наряды.

Кыш Бабай

За новогодней сказкой также едут в Казань, которая находится в 810 км от Москвы. По платной дороге М-12 доехать туда можно за 6,5 часов. В праздники обязательно стоит пройтись по центру города — в это время года его украшают так же красиво, как и Москву.

close Снеговик на улице Баумана в Казани, 2023 год Максим Богодвид/РИА Новости

Самая популярная прогулочная зона, которую называют «местным Арбатом», — улица Баумана. Праздничные мероприятия также стоит искать на территории казанского Кремля и в резиденции татарского Деда Мороза — Кыш Бабая. Она находится в 90 км от столицы Татарстана.