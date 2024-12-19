Проверка гонкой: ресурсный тест на выносливость Tank 300 в Монголии

Китайский пилот «КамАЗа» шел к старту, словно пьяный, размахивая руками, в то время как его штурман лежал на земле навзничь, ухватившись обеими руками за голову. Брошенный грузовик, распахав поперек русло узбоя, железным динозавром блистал под монгольским солнцем. За несколько секунд до этого наш «бескаркасный» Tank 300 летел на погибель в этот пересохший ручей. Tank еще получит свой прощальный удар, но это будет потом, а сейчас мы в одном из самых захватывающих приключений мира — ралли-рейде Silk Way 2024. И мозги в гонке кипят.

Каждый день в ралли-рейде «Шелковый путь» можно сравнить с ДТП, участником которого ты становишься преднамеренно. Последствия могут быть легкими или тяжелыми в зависимости от гоночных амбиций. Разумеется, я это понимал, когда известный российский автогонщик, президент Porsche Club Russland Олег Кесельман позвал меня наряду с другими журналистами и профессиональными спортсменами в составе команды «Кесельман Моторспорт» отправиться в Монголию на гонку «Шелковый путь».

Мы зарегистрировались в серии «Гранд Тур» на внедорожниках Tank 300 City. Эта категория специально создана для серийных гражданских машин, чтобы обычные автомобилисты могли на себе прочувствовать мир автоспорта и ралли-рейдов.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Если вы думаете, что про ДТП я преувеличиваю, то забегая вперед скажу, их в гонке случилось немало, а еще больше — едва не произошло. Взять хотя бы эпичный разъезд «КамАЗа» Эдуарда Николаева и МАЗа Сергея Вязовича: они чуть не сплющили кабины в лобовой атаке на узком участке в самом начале гонки.

Глядя на атмосферу ралли-рейда изнутри, большее уважение вызывают даже не грузовики, а мотоциклисты, особенно единственная в этом году мотогонщица Екатерина Жаданова. В общую гоночную столовую они заходили как киборги в своих пыльных ракушках-скафандрах. Этим ребятам даже хотелось чем-нибудь помочь, но именно этого делать нельзя по регламенту, иначе пилот байка мгновенно получит дисквалификацию. Они хоть и люди-гвозди, но настолько сильно уставали, что даже спать ложились в своих гоночных комбезах.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

По сравнению с ними наша серия «Гранд Тур» — с этнографическими квестами вне спецучастков и ограничением максимальной скорости в 80 км/час — могла бы показаться туристическим походом, но это далеко не так. Я, к примеру, уже на четвертый день гонки сдал свое измученное тряской тело в медицинский пункт. Мануальщик скрутил меня в бараний рог, но благодаря этому, я и мои протрузии смогли отправиться дальше.

Пролог

Гонка началась с лесного участка под Томском, который стал квалификационным. И здесь нам с напарником сразу же стали очевидны нюансы участия в ралли-марафоне на неподготовленном автомобиле. Первый же маятник продольной раскачки кузова на буграх показал степень жесткости гражданской подвески.

На скорости около 50 км/час внедорожник подлетел на крутобоком перекате. Нос автомобиля задрался вверх, разгрузив полностью передние амортизаторы, и начал, как будто в рапиде, медленно опускаться вниз.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

«Остановись уже», — успел мысленно произнести я.

Тут же раздался глухой бу-бух защитой об землю. Меня встряхнуло, но я прочно держался за руль, а напарника, со смартфоном в одной руке и «роад-буком» — в другой, болтануло на ремне. Затылком я отчетливо ощутил, как походный стул ножкой прилетел в подголовник сзади. В багажнике вещи подпрыгнули к потолку и сыграли в тетрис. Если бы они там не были битком, точно перелетели бы в салон, хотя потом они так делали постоянно.

Я был уверен, что Tank нажрался передком земли, а радиаторы от контакта с поверхностью закапали антифризом. Крепла мысль, что если так дело пойдет, то мы не довезем эту машину до финиша. Тогда я еще не знал, какой ресурс прочности заложили в свой внедорожник китайцы.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

На финише пролога на мойке стало понятно, что Tank 300 никаких особенных повреждений-то и не получил, по крайней мере, лишних звуков и скрипов не появилось. Хотя трасса для пролога оказалась достаточно коварной — с неожиданной песчаной ловушкой на подъеме. Там сразу же засели Nissan X-Trail и две Lada Niva Travel, в которых ехала международная команда гостей Silk Way Rally.

close Lada

Вообще ехать на чем-то типа кроссовера по боевому каналу (так называют гоночные спецучастки) — то еще удовольствие. Компания Jaecoo, например, выставила в нашу категорию кроссовер J8 в стандартном исполнении без доработок. И на первом же спецучастке «Жека», как мы его прозвали, получил пробоину радиатора интеркуллера щепкой от дерева. Невысокий клиренс и минимум защиты сыграли свою роль.

«Танки» против «Тойоты»

Российский маршрут гонки включал боевые спецучастки между городами Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и поселком Кош-Агач. Последний как раз находится на границе с Монголией, далее ралли шло уже по этой невероятной стране между городами Ховд, Алтай (да, у них есть свой Алтай), Баянхонгор, Мандолгоби и финиш в Улан-Баторе.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Если в сибирской части маршрута было много дорог по полям и лесам, то алтайские этапы встретили нас перепадами высот, узкими дорожками с обрывами и лютыми валунами размером с монгольский арбуз. Чтобы было понятно: краснодарский экипаж на Toyota Land Cruiser 200, который еще на прологе заявил о себе ярко, оторвав в раже юбку бампера, пробил сразу два колеса.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Всего в категории «Гранд Тур» в этом году участвовало 25 автомобилей: от такой экзотики, как Ford F150 Heavy Duty, Suzuki Jimni, Jetour T2 и Jeep Wrangler Rubicon до вполне привычных глазу внедорожников Toyota. Именно между «Тойотами» и «Танками» развернулась острая борьба.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Tank 300 City хорош тем, что он легкий, быстро разгоняется и неплохо цепляется за дорогу. Под Барнаулом был как раз скоростной участок по укатанной грунтовке, где можно было держать максимальные 80 км/час. И тут мы без проблем догнали тяжелый Land Cruiser 200, который стартовал от нас на позицию выше и шел с преимуществом в одну минуту. Следом мы настигли салатовый Jimni с ребятами из Санкт-Петербурга и они, как и положено жителям культурной столицы, вежливо пропустили нас вперед.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Казалось, успех развивается, уже зародилась надежда, что если так дело пойдет, то мы существенно улучшим наше турнирное положение. Дело в том, что накануне на втором томском этапе я допустил обидную оплошность, когда дошла моя очередь быть штурманом и управляться с «роад-буком». Во время тряски я перелистнул сразу две слипшиеся страницы дорожной книги.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Это типичная оплошность новичков в ралли, поэтому все страницы «роад-бука» бывалые штурманы заранее сминают, чтобы не захватить в гонке лишние. В результате, мы пролетели зону ограничения скорости и получили неприличное количество баллов пенализации. Поэтому сейчас особенно хотелось хоть что-нибудь отыграть.

На хорошем ходу, обдав брызгами застрявших мотоциклистов, мы добрались до ухабов, заполненных черной жижей. Отдельно поясню, это не те мотогонщики, которые выступали в профи-категории «Мото». Дело в том, что организаторы Silk Way Rally сделали непрофессиональный зачет под названием Adventure и для байкеров-любителей. Этих ребят запускали перед «Гранд Туром» и они всей тусовкой застревали на каких-нибудь подъемах, песках или в лужах, то и дело роняя и поднимая свои тяжелые мотоциклы.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

При этом они постоянно мешались под колесами, не спешили уступать дорогу в боевом канале и даже что-то обидное кричали вдогонку. Впрочем, никакой вражды, разумеется, не было, скорее это даже были такая примета — догнали тусовку «адвенчуров», значит дальше пойдет пьяная дорога.

Так и произошло. По расквашенной вдрызг грузовиками колее с глубокими лужами наш Tank стал елозить, а на амплитудных перекатах опять напомнила о себе мягкая подвеска, заставив снизить скорость. В результате нас быстро нагнала «двухсотка» и, упруго переваливаясь по буграм, она, казалось, совершенно без особого напряжения пошла на стабильной скорости. Мы же перешли в рваный режим разгона и торможения, чтобы не клюнуть носом об очередной прогиб дороги.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Собственно, в этом и сказалось преимущество японцев — на серьёзных ухабах они короли, но чуть стоит спрямиться грунтовке — мы в деле. При этом наш внедорожник все равно держал хороший темп, мы догнали и обошли пикап Toyota Hilux. На узком лесном отрезке остановились вытащить другой Tank 300, и только благодаря этому нас смог догнать Hilux вместе с Ford F150.

Коварная Монголия

В Монголии грунт резко переменился, появилось больше острых камней и незаметных узбоев (ручей или мелководная речка, активно разливавшиеся весной, пересыхают и оставляют после себя глубокий ров). У таких точек в маршрутной книге специальные обозначения. А еще очень много ям. Они в ралли классифицируются на два типа: «яма-1» и «яма-2». Если по-простому, то в «яме-1» внедорожник, не оттормозившись, может погнуть или оторвать рычаги или «кулак» подвески, а въезд на полном ходу в «яму-2» даже для боевого зачета грузовиков чреват потерей всего автомобиля, здоровья пилота и штурмана.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Коварство этих ручьев в том, что во время реконессанса (разведки маршрута), когда скауты гонки фиксируют на карте местность и прокладывают будущий трек боевого канала, никакого половодья в этом месте может и не быть. Именно такая неприятность и произошла с арендным боевым «КамАЗом», который организаторы Silk Way Rally предоставили одному из китайских партнеров. Эту машину в общий зачет грузовиков не пустили из-за неопытности экипажа, поэтому она шла в нашем легковом соревновании вне зачета — грузовик запускали раньше вех, чтобы он никого не подмял.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

На участке «Алтай-Баянхонгор» «КамАЗ», как обычно, стартовал первым. К этому моменту наш экипаж, что называется, вкатился и в рулежку, и в штурманское дело: практически престали путаться по местности, а на грунтовках стали оперировать по геопозиции на смартфоне между 80 и 83 км/час. Как известно, спидометры у всех автомобилей врут, в случае Tank 300 — примерно на 4 км/час. Если ориентироваться только на бортовой прибор, то мы теряли лишние 3 км/час, а это плюс 5-8 минут к общему времени на финише.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

И если у боевых автомобилей нет такой навязчивой необходимости ловить эти два-три километра на спидометре одним глазом, то в «Гранд Туре» это становится навязчивой частью испытания. Вот в таком разноглазом режиме мы летели навстречу сухому руслу, которое в легенде маршрута никак не билось.

Мы увидели грузовик и его спешившегося пилота китайца, который, видимо, слегка контуженый шел навстречу. На каком-то инстинктивном ощущении оттормозились и это было очень вовремя, потому что траншея ручья поджидала нас буквально через несколько метров.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Напарник не захотел останавливаться, но по рации мы передали организаторам и другим участникам гонки об этой проблеме. Впрочем, это не спасло экипаж Jeep Wrangler, следовавший за нами, они хоть и успели скинуть скорость, но влетели в эту ловушку. Итогом стала вывернутая подвеска и искривление рамы. Хоть сам остались целы.

Про Tank

Признаться честно, я не верил, что китайский автомобиль сможет выдержать испытание столь сложной гонкой. К примеру, на спецучастке «Кош-Агач-Ховд», я поздно заметил большой камень посередине колеи. Ничего не оставалось, как просто принять его на защиту картера. Успел даже представить как этот снаряд делает в нем пробоину, и мы смотрим на вытекающее масло в ожидании «метлы» (замыкающий гонку эвакуатор «КамАЗ»). Но машина достойно приняла удар, камень разорвался сотней шрапнелей по защите и днищу. Позже осмотр показал, что на переднем бронелисте даже вмятины не осталось.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Все наши потери за гонку свелись к двум запаскам и оторванным проушинам нештатного багажника, который наш коллега по команде Андрей Сухов ловко заварил сваркой, позаимствованной в команде Андрея Карякина. Последнее испытание после Мандолгоби для Tank 300 было самым серьезным: мы плутанули, буквально, перед самым финишем — легенда вела в открытое поле мимо накатанных следов.

Замешкавшись, мы все же вырулили в верном направлении, но в суматохе напарник влетел в «яму-1» полным ходом. Наш Tank выдержал и этот последний за гонку удар, и вывез нас к финишу, и только за его чертой покрышка сдулась. Выяснилось, что от мощного удара погнулся диск.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

Не хотелось бы, чтобы это прозвучало как агитация, но после окончания этого приключения я всерьез прикидывал покупку Tank 300 для себя. Да, я поддался очарованию китайского внедорожника: он проехал около 5 тыс. км, из которых больше 700 км — в боевом режиме. И только манипуляции Центробанка с ключевой ставкой охладили мой пыл.

Финиш

На красный подиум ралли-рейда «Шелковый путь» в Улан-Баторе мы въехали восьмыми в категории «Гранд Тур». Зато наши коллеги по команде плотно оккупировали тумбочку: автогонщики Андрей Сухов и Дмитрий Фёдоров заняли первое место, Пётр Баканов (Авторадио), Юрий Урюков (Журнал Авто.ру) — второе, а Владимир Мельников (Авторевю) и Вадим Гагарин (Авто Mail.Ru) — третье место. Получилось так, что «Танки» в этом году выиграли «Шелковый путь» и увезли тигров в свои коллекции трофеев.

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Несмотря на то, что наш экипаж не добрался до результативных мест, мы смогли подняться из, казалось бы, безнадежной ситуации с огромными штрафами с последнего места на восьмую ступеньку. Это лишний раз доказывает, что в ралли-рейде ничего не предрешено, и каждый новый этап может быть непредсказуемым, лидер может смениться в последний момент.

close Пресс-служба ралли «Шелковый путь»

«Шелковый путь» был создан, как российская версия самого знаменитого ралли-марафона «Париж-Дакар», который воплотил в жизнь легенда раллийных автогонок Тьерри Сабин. Он говорил, что его ралли-рейд — это самое захватывающее приключение, сравнимое с величайшими путешествиями прошлых веков. Все это абсолютно справедливо и в отношении «Шелкового пути», в котором, если представится возможность, я еще раз испытаю свои силы.