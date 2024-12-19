Проверка гонкой: ресурсный тест на выносливость Tank 300 в Монголии

Каждый день в ралли-рейде «Шелковый путь» можно сравнить с ДТП, участником которого ты становишься преднамеренно. Последствия могут быть легкими или тяжелыми в зависимости от гоночных амбиций. Разумеется, я это понимал, когда известный российский автогонщик, президент Porsche Club Russland Олег Кесельман позвал меня наряду с другими журналистами и профессиональными спортсменами в составе команды «Кесельман Моторспорт» отправиться в Монголию на гонку «Шелковый путь».
Мы зарегистрировались в серии «Гранд Тур» на внедорожниках Tank 300 City. Эта категория специально создана для серийных гражданских машин, чтобы обычные автомобилисты могли на себе прочувствовать мир автоспорта и ралли-рейдов.
Если вы думаете, что про ДТП я преувеличиваю, то забегая вперед скажу, их в гонке случилось немало, а еще больше — едва не произошло. Взять хотя бы эпичный разъезд «КамАЗа» Эдуарда Николаева и МАЗа Сергея Вязовича: они чуть не сплющили кабины в лобовой атаке на узком участке в самом начале гонки.
Глядя на атмосферу ралли-рейда изнутри, большее уважение вызывают даже не грузовики, а мотоциклисты, особенно единственная в этом году мотогонщица Екатерина Жаданова. В общую гоночную столовую они заходили как киборги в своих пыльных ракушках-скафандрах. Этим ребятам даже хотелось чем-нибудь помочь, но именно этого делать нельзя по регламенту, иначе пилот байка мгновенно получит дисквалификацию. Они хоть и люди-гвозди, но настолько сильно уставали, что даже спать ложились в своих гоночных комбезах.
По сравнению с ними наша серия «Гранд Тур» — с этнографическими квестами вне спецучастков и ограничением максимальной скорости в 80 км/час — могла бы показаться туристическим походом, но это далеко не так. Я, к примеру, уже на четвертый день гонки сдал свое измученное тряской тело в медицинский пункт. Мануальщик скрутил меня в бараний рог, но благодаря этому, я и мои протрузии смогли отправиться дальше.
Пролог
Гонка началась с лесного участка под Томском, который стал квалификационным. И здесь нам с напарником сразу же стали очевидны нюансы участия в ралли-марафоне на неподготовленном автомобиле. Первый же маятник продольной раскачки кузова на буграх показал степень жесткости гражданской подвески.
На скорости около 50 км/час внедорожник подлетел на крутобоком перекате. Нос автомобиля задрался вверх, разгрузив полностью передние амортизаторы, и начал, как будто в рапиде, медленно опускаться вниз.
«Остановись уже», — успел мысленно произнести я.
Тут же раздался глухой бу-бух защитой об землю. Меня встряхнуло, но я прочно держался за руль, а напарника, со смартфоном в одной руке и «роад-буком» — в другой, болтануло на ремне. Затылком я отчетливо ощутил, как походный стул ножкой прилетел в подголовник сзади. В багажнике вещи подпрыгнули к потолку и сыграли в тетрис. Если бы они там не были битком, точно перелетели бы в салон, хотя потом они так делали постоянно.
Я был уверен, что Tank нажрался передком земли, а радиаторы от контакта с поверхностью закапали антифризом. Крепла мысль, что если так дело пойдет, то мы не довезем эту машину до финиша. Тогда я еще не знал, какой ресурс прочности заложили в свой внедорожник китайцы.
На финише пролога на мойке стало понятно, что Tank 300 никаких особенных повреждений-то и не получил, по крайней мере, лишних звуков и скрипов не появилось. Хотя трасса для пролога оказалась достаточно коварной — с неожиданной песчаной ловушкой на подъеме. Там сразу же засели Nissan X-Trail и две Lada Niva Travel, в которых ехала международная команда гостей Silk Way Rally.
Вообще ехать на чем-то типа кроссовера по боевому каналу (так называют гоночные спецучастки) — то еще удовольствие. Компания Jaecoo, например, выставила в нашу категорию кроссовер J8 в стандартном исполнении без доработок. И на первом же спецучастке «Жека», как мы его прозвали, получил пробоину радиатора интеркуллера щепкой от дерева. Невысокий клиренс и минимум защиты сыграли свою роль.
«Танки» против «Тойоты»
Российский маршрут гонки включал боевые спецучастки между городами Томск, Барнаул, Горно-Алтайск и поселком Кош-Агач. Последний как раз находится на границе с Монголией, далее ралли шло уже по этой невероятной стране между городами Ховд, Алтай (да, у них есть свой Алтай), Баянхонгор, Мандолгоби и финиш в Улан-Баторе.
Если в сибирской части маршрута было много дорог по полям и лесам, то алтайские этапы встретили нас перепадами высот, узкими дорожками с обрывами и лютыми валунами размером с монгольский арбуз. Чтобы было понятно: краснодарский экипаж на Toyota Land Cruiser 200, который еще на прологе заявил о себе ярко, оторвав в раже юбку бампера, пробил сразу два колеса.
Всего в категории «Гранд Тур» в этом году участвовало 25 автомобилей: от такой экзотики, как Ford F150 Heavy Duty, Suzuki Jimni, Jetour T2 и Jeep Wrangler Rubicon до вполне привычных глазу внедорожников Toyota. Именно между «Тойотами» и «Танками» развернулась острая борьба.
Tank 300 City хорош тем, что он легкий, быстро разгоняется и неплохо цепляется за дорогу. Под Барнаулом был как раз скоростной участок по укатанной грунтовке, где можно было держать максимальные 80 км/час. И тут мы без проблем догнали тяжелый Land Cruiser 200, который стартовал от нас на позицию выше и шел с преимуществом в одну минуту. Следом мы настигли салатовый Jimni с ребятами из Санкт-Петербурга и они, как и положено жителям культурной столицы, вежливо пропустили нас вперед.
Казалось, успех развивается, уже зародилась надежда, что если так дело пойдет, то мы существенно улучшим наше турнирное положение. Дело в том, что накануне на втором томском этапе я допустил обидную оплошность, когда дошла моя очередь быть штурманом и управляться с «роад-буком». Во время тряски я перелистнул сразу две слипшиеся страницы дорожной книги.
Это типичная оплошность новичков в ралли, поэтому все страницы «роад-бука» бывалые штурманы заранее сминают, чтобы не захватить в гонке лишние. В результате, мы пролетели зону ограничения скорости и получили неприличное количество баллов пенализации. Поэтому сейчас особенно хотелось хоть что-нибудь отыграть.
На хорошем ходу, обдав брызгами застрявших мотоциклистов, мы добрались до ухабов, заполненных черной жижей. Отдельно поясню, это не те мотогонщики, которые выступали в профи-категории «Мото». Дело в том, что организаторы Silk Way Rally сделали непрофессиональный зачет под названием Adventure и для байкеров-любителей. Этих ребят запускали перед «Гранд Туром» и они всей тусовкой застревали на каких-нибудь подъемах, песках или в лужах, то и дело роняя и поднимая свои тяжелые мотоциклы.
При этом они постоянно мешались под колесами, не спешили уступать дорогу в боевом канале и даже что-то обидное кричали вдогонку. Впрочем, никакой вражды, разумеется, не было, скорее это даже были такая примета — догнали тусовку «адвенчуров», значит дальше пойдет пьяная дорога.
Так и произошло. По расквашенной вдрызг грузовиками колее с глубокими лужами наш Tank стал елозить, а на амплитудных перекатах опять напомнила о себе мягкая подвеска, заставив снизить скорость. В результате нас быстро нагнала «двухсотка» и, упруго переваливаясь по буграм, она, казалось, совершенно без особого напряжения пошла на стабильной скорости. Мы же перешли в рваный режим разгона и торможения, чтобы не клюнуть носом об очередной прогиб дороги.
Собственно, в этом и сказалось преимущество японцев — на серьёзных ухабах они короли, но чуть стоит спрямиться грунтовке — мы в деле. При этом наш внедорожник все равно держал хороший темп, мы догнали и обошли пикап Toyota Hilux. На узком лесном отрезке остановились вытащить другой Tank 300, и только благодаря этому нас смог догнать Hilux вместе с Ford F150.
Коварная Монголия
В Монголии грунт резко переменился, появилось больше острых камней и незаметных узбоев (ручей или мелководная речка, активно разливавшиеся весной, пересыхают и оставляют после себя глубокий ров). У таких точек в маршрутной книге специальные обозначения. А еще очень много ям. Они в ралли классифицируются на два типа: «яма-1» и «яма-2». Если по-простому, то в «яме-1» внедорожник, не оттормозившись, может погнуть или оторвать рычаги или «кулак» подвески, а въезд на полном ходу в «яму-2» даже для боевого зачета грузовиков чреват потерей всего автомобиля, здоровья пилота и штурмана.
Коварство этих ручьев в том, что во время реконессанса (разведки маршрута), когда скауты гонки фиксируют на карте местность и прокладывают будущий трек боевого канала, никакого половодья в этом месте может и не быть. Именно такая неприятность и произошла с арендным боевым «КамАЗом», который организаторы Silk Way Rally предоставили одному из китайских партнеров. Эту машину в общий зачет грузовиков не пустили из-за неопытности экипажа, поэтому она шла в нашем легковом соревновании вне зачета — грузовик запускали раньше вех, чтобы он никого не подмял.
На участке «Алтай-Баянхонгор» «КамАЗ», как обычно, стартовал первым. К этому моменту наш экипаж, что называется, вкатился и в рулежку, и в штурманское дело: практически престали путаться по местности, а на грунтовках стали оперировать по геопозиции на смартфоне между 80 и 83 км/час. Как известно, спидометры у всех автомобилей врут, в случае Tank 300 — примерно на 4 км/час. Если ориентироваться только на бортовой прибор, то мы теряли лишние 3 км/час, а это плюс 5-8 минут к общему времени на финише.
И если у боевых автомобилей нет такой навязчивой необходимости ловить эти два-три километра на спидометре одним глазом, то в «Гранд Туре» это становится навязчивой частью испытания. Вот в таком разноглазом режиме мы летели навстречу сухому руслу, которое в легенде маршрута никак не билось.
Мы увидели грузовик и его спешившегося пилота китайца, который, видимо, слегка контуженый шел навстречу. На каком-то инстинктивном ощущении оттормозились и это было очень вовремя, потому что траншея ручья поджидала нас буквально через несколько метров.
Напарник не захотел останавливаться, но по рации мы передали организаторам и другим участникам гонки об этой проблеме. Впрочем, это не спасло экипаж Jeep Wrangler, следовавший за нами, они хоть и успели скинуть скорость, но влетели в эту ловушку. Итогом стала вывернутая подвеска и искривление рамы. Хоть сам остались целы.
Про Tank
Признаться честно, я не верил, что китайский автомобиль сможет выдержать испытание столь сложной гонкой. К примеру, на спецучастке «Кош-Агач-Ховд», я поздно заметил большой камень посередине колеи. Ничего не оставалось, как просто принять его на защиту картера. Успел даже представить как этот снаряд делает в нем пробоину, и мы смотрим на вытекающее масло в ожидании «метлы» (замыкающий гонку эвакуатор «КамАЗ»). Но машина достойно приняла удар, камень разорвался сотней шрапнелей по защите и днищу. Позже осмотр показал, что на переднем бронелисте даже вмятины не осталось.
Все наши потери за гонку свелись к двум запаскам и оторванным проушинам нештатного багажника, который наш коллега по команде Андрей Сухов ловко заварил сваркой, позаимствованной в команде Андрея Карякина. Последнее испытание после Мандолгоби для Tank 300 было самым серьезным: мы плутанули, буквально, перед самым финишем — легенда вела в открытое поле мимо накатанных следов.
Замешкавшись, мы все же вырулили в верном направлении, но в суматохе напарник влетел в «яму-1» полным ходом. Наш Tank выдержал и этот последний за гонку удар, и вывез нас к финишу, и только за его чертой покрышка сдулась. Выяснилось, что от мощного удара погнулся диск.
Не хотелось бы, чтобы это прозвучало как агитация, но после окончания этого приключения я всерьез прикидывал покупку Tank 300 для себя. Да, я поддался очарованию китайского внедорожника: он проехал около 5 тыс. км, из которых больше 700 км — в боевом режиме. И только манипуляции Центробанка с ключевой ставкой охладили мой пыл.
Финиш
На красный подиум ралли-рейда «Шелковый путь» в Улан-Баторе мы въехали восьмыми в категории «Гранд Тур». Зато наши коллеги по команде плотно оккупировали тумбочку: автогонщики Андрей Сухов и Дмитрий Фёдоров заняли первое место, Пётр Баканов (Авторадио), Юрий Урюков (Журнал Авто.ру) — второе, а Владимир Мельников (Авторевю) и Вадим Гагарин (Авто Mail.Ru) — третье место. Получилось так, что «Танки» в этом году выиграли «Шелковый путь» и увезли тигров в свои коллекции трофеев.
Несмотря на то, что наш экипаж не добрался до результативных мест, мы смогли подняться из, казалось бы, безнадежной ситуации с огромными штрафами с последнего места на восьмую ступеньку. Это лишний раз доказывает, что в ралли-рейде ничего не предрешено, и каждый новый этап может быть непредсказуемым, лидер может смениться в последний момент.
«Шелковый путь» был создан, как российская версия самого знаменитого ралли-марафона «Париж-Дакар», который воплотил в жизнь легенда раллийных автогонок Тьерри Сабин. Он говорил, что его ралли-рейд — это самое захватывающее приключение, сравнимое с величайшими путешествиями прошлых веков. Все это абсолютно справедливо и в отношении «Шелкового пути», в котором, если представится возможность, я еще раз испытаю свои силы.