Как правильно выбрать и купить автомобиль с пробегом, не нарвавшись на мошенников «Авилон» назвал десять способов проверки автомобиля с пробегом перед покупкой

В августе этого года, по данным «Автостата», россияне потратили на покупку автомобилей с пробегом 634,2 млрд рублей, что стало рекордом за всю историю наблюдений за рынком. На этом фоне на рынке «вторички» появляется все больше мошенников. Как выбрать надежный подержанный автомобиль и не прогадать, — в материале «Газеты.Ru».

Где искать автомобиль с пробегом

«Автомобиль с пробегом можно приобрести у официального дилера или у частника. Наиболее надежным способом покупки будет обращение к официальному автодилеру», — заявил директор департамента автомобилей с пробегом группы компаний «Автодом» и «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков.

Если же покупатель выбрал второй вариант, то автоэксперты рекомендуют покупать подержанный автомобиль у знакомых, которым можно доверять. Если такой возможности нет, то искать машину лучше на крупных интернет-площадках.

Какой подержанный автомобиль выбрать

По данным маркетингового агентства НАПИ, наиболее востребованными легковушками на рынке по итогам августа 2024 года стали машины старше 15 лет (40%). Самой продаваемой отечественной моделью оказалась Lada Priora 2011 года выпуска, а иностранной — Ford Focus 2008 года выпуска.

Однако при выборе подержанного автомобиля специалисты советуют рассматривать и непопулярные бренды или модели. По их словам, покупателям прежде всего стоит обратить внимание на техническое состояние машины.

«Лучше избегать покупки автомобиля,

использовавшихся в службах такси, каршеринга и доставки.

При покупке машины с пробегом ориентироваться нужно на техническое состояние, которое связано с условиями эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем», — заявил Гришаков.

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При этом большой пробег автомобиля не обязательно указывает на плохое состояние авто, говорят эксперты.

«Считается, что чем больше пробег, тем сильнее износилась машина, а значит, тем меньше ее остаточный ресурс.

Не всегда есть прямая зависимость от пробега к состоянию автомобиля,

— считает заместитель генерального директора АГ «Авилон» по направлению автомобилей с пробегом Роман Титов.

По его словам, многое зависит от условий эксплуатации машины, регулярности проведения технического осмотра, дальнейшего ремонта и еще от многих факторов, которые можно назвать заботой об автомобиле. Если у машины небольшой пробег, но она побывала в нескольких ДТП, и у нее нет подтвержденной истории обслуживания, то такой автомобиль с пробегом покупать рискованно, предостерегает Титов.

Как проверить автомобиль

На вторичном рынке распространена мошенническая схема, когда пробег автомобиля скручивают перед продажей. Однако существуют способы, благодаря которым можно выяснить реальные показатели одометра подержанной машины.

«Осмотрите лакокрасочное покрытие и ветровое стекло.

Следы сколов и пескоструя должны говорить о пробеге.

Также осмотрите руль, педальный узел, обшивки сидений и проверьте состояние ходовой части, двигателя (посторонние шумы, плавность переключения трансмиссии)», — посоветовал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

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Он добавил, что среди более сложных вариантов определения настоящего пробега — проверка соответствия показателя и моточасов в различных блоках, а также проверка пробега и визитов на СТО через специализированные программы и приложения.

«Гарантия реального пробега — это прозрачная история владения,

посещение дилерских центров по замене запасных частей, а также проведение профессионального осмотра на СТО», — уточнил Тимашов.

Также при покупке подержанного автомобиля необходимо проверить историю автомобиля с помощью VIN-номера. Нужно обратить внимание на информацию о ДТП, количестве владельцев, также нужно узнать, не находится ли автомобиль в розыске.

Последнее можно выяснить, зайдя в базу данных об угнанных автомобилях.

Самый важный момент — это техническое состояние автомобиля. Следует проверить работу двигателя, коробки передач, тормозов и подвески. Неправильные звуки или вибрации могут говорить о проблемах. Нужно осмотреть кузов на предмет ржавчины, вмятин и следов окраски. Неровные зазоры могут указывать на восстановление автомобиля после ДТП, указывает Роман Титов из «Авилона».

Что должно насторожить

Россияне, которые решили приобрести подержанный автомобиль, должны насторожиться, если у него слишком маленький пробег, считает Роман Тимашов. По его словам, если на автомобиле мало ездили, но при этом его недостаточно обслуживали, то такой транспорт потребует вложений. Также эксперты посоветовали обратить внимание на ценник автомобиля.

«Сравните цену с рыночными предложениями. Слишком низкая стоимость может указывать на скрытые проблемы.

И не пренебрегайте тест-драйвом. Он поможет оценить, как автомобиль ведет себя на дороге», — считает Роман Титов.

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Помимо этого, покупателей должна насторожить ситуация, когда продавец слишком торопится совершить сделку. Некоторые россияне, боясь упустить выгодное предложение, покупают автомобиль даже без документов и ключей, отмечают эксперты.

Какие документы нужны

Покупка подержанного автомобиля может быть проведена только на основании правильно оформленных в ГИБДД документах, подтверждающих право собственности. В первую очередь речь идет о договоре купли-продажи (ДКП). Документ составляется в произвольной форме и не требует заверения у нотариуса. Если приобретается автомобиль с пробегом у официального автодилера, опытные специалисты гарантированно подготовят качественный документ. Если сделка заключается самостоятельно, то нужно учитывать, что договор купли-продажи составляется в трех экземплярах: два для участников сделки и один для ГИБДД.

«В договоре необходимо указать полную стоимость, порядок оплаты и передачи, отсутствие залога, указать сведения из паспорта транспортного средства (ПТС) и дату его выдачи, паспортные данные покупателя и продавца, а также дату и место заключения договора.

При передаче автомобиля оформите акт приемки-передачи автомобиля,

в котором зафиксируйте факт передачи, техническое состояние машины, а главное — отсутствие претензий у участников сделки в отношении оплаты и передаваемого автомобиля», — пояснил Андрей Гришаков.

Оплату за автомобиль можно совершить сразу после оформления документов. В случае, если был выбран наличный расчет, то продавец должен написать расписку о получении суммы.

Что нужно делать после покупки автомобиля

В результате сделки у клиента должны быть на руках помимо автомобиля ключи, ПТС (электронный или физический), свидетельство регистрации транспортного средства (СТС), ДКП, метки охранной сигнализации при наличии и другие бумаги (например, сервисная книжка).

«В течение 10 дней после заключения договора купли-продажи авто необходимо обратиться в любое подразделение ГИБДД и перерегистрировать автомобиль на себя. При этом прописка и место проживания не имеют значения», — пояснил Роман Титов.

Он добавил, что для регистрации в ГИБДД потребуются: заявление (можно заполнить по образцу в подразделении или на сайте ГИБДД или онлайн на портале «Госуслуг»), паспорт владельца автомобиля, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации (обязательно нужно СТС прошлого владельца), полис ОСАГО (нужно успеть за 10 дней пройти ТО и по итогам получить специальный документ — диагностическую карту), договор купли-продажи.

«Кроме того, необходимо оформить полис ОСАГО, так как с документом прежнего владельца можно ездить только в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи. По истечении этого срока нужно приобрести полис на свое имя, в противном случае за езду без страховки грозит административная ответственность», — сообщил Титов из «Авилона».