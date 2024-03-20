Тест-драйв Lada Vesta с вариатором: «АвтоВАЗ» замахнулся на китайские кроссоверы

У Lada Vesta вновь появилась автоматическая трансмиссия — вариатор от «восточных партнеров». Российский автогигант рассчитывает, что двухпедальная Vesta потеснит китайские седаны и кроссоверы. О том, как новая версия Vesta с вариатором ведет себя на дороге — в материале «Газеты.Ru».

Богатый интерьер обновленной Lada Vesta с декором бронзового цвета и блоком управления климат-контролем, снабженным массивными рукоятками, — это еще один шажочек «АвтоВАЗа» в сторону более состоятельного клиента. И, наверное, впервые тольяттинцы с вариаторной Vesta сделали довольно внятное предложение для клиента, которого у них практически не было, — для женщин.

В новой машине, в отличие от дорестайлинговой Vesta, не приходится прикрывать экранчик климат-контроля рукой от солнечного света и наклоняться к нему, чтобы разобрать, что же там все-таки показывается. А все потому, что в новой машине такого дисплейчика вовсе нет.

close 100% Lada

Крупный планшет в роли экрана медиасистемы, наложенный сверху на торпедо, выглядит в салоне Vesta инородным предметом, но плюс в том, что такая мультимедийка работает очень расторопно, переключаются приложения оперативно. Компоновка виртуальной комбинации приборов заставляет вспомнить автомобили Volkswagen и Audi: в пространстве между шкалами спидометра и тахометра размещается навигационная карта — графика четкая, бликов нет.

Совсем забыть о том, что вы находитесь за рулем российского автомобиля, все же не получится. Lada напоминает о себе некоторыми странностями: скажем, топливомер на заправленной под завязку машине время от времени показывает, что бак пуст — и мигает при этом оранжевым индикатором.

close 100% Lada

При старте на крутых склонах приходится учитывать, что машина может скатиться назад: эту проблему обещают решить в августе, когда на Vesta должна появиться система стабилизации. Она будет дополнительно удерживать машину тормозами.

Сроки внедрения китайского вариатора в Lada Vesta представители завода называют рекордно короткими.

От выбора поставщика до окончательной сертификации автомобиля с мотором 1.8 EVO и бесступенчатой трансмиссией прошло около полутора лет. За это время на Vesta было модернизировано 38 групп компонентов, а число подвергшихся изменениям деталей составило порядка сотни. Впрочем, заметить эти доработки не получится, даже если открыть капот.

close 100% Lada

Контроллер управления двигателем прошел перекалибровку и полный цикл испытаний, мотор получил новый картер и дополнительные точки крепления, маховик заменили приводным диском и внедрили оригинальные приводы колес. Пришлось также переложить жгуты проводки, трубопроводы и даже изменить крепление аккумулятора.

Что за трансмиссия

По конструкции китайский вариатор WLY CVT18 напоминает агрегат японской фирмы Jatco, который ставили на Vesta в досанкционный период. Шкивы со стальным клиновым ремнем, двухступенчатый планетарный редуктор и гидротрансформатор, помогающий автомобилю плавно стартовать и блокирующийся уже на скорости 15 км/ч — классические конструктивные решения для такого типа трансмиссии.

По сравнению с японской трансмиссией, у китайской шире диапазон передаточных отношений и на 30% больше объем заливаемого масла, что должно ее делать более стойкой к перегреву.

Максимальный крутящий момент, который способна «переварить» новая трансмиссия — 180 Нм. Должно хватить с запасом: вазовский мотор 1.8 мощностью 122 л.с. на пике выдает 170 Нм момента.

close 100% Lada

Также для китайского вариатора «АвтоВАЗ» обещает гарантию, как и на весь автомобиль — три года или 100 тыс. км пробега. По регламенту для коробки предусмотрена промежуточная замена масла при пробеге 30 тыс. км, далее предполагается, что масло прослужит уже остаток срока эксплуатации машины.

Минус стакан

На кузове Lada Vesta с вариатором нет каких-либо дополнительных табличек с указанием на тип трансмиссии. Между креслами — классический селектор трансмиссии со ступенчатым переключением, никаких новомодных джойстиков или кнопок. Для интеграции этого рычага пришлось упразднить один из подстаканников и внедрить для включения подогрева сидений простенькие кнопки от Granta.

close 100% Lada

Lada Vesta, построенная на собственной платформе «АвтоВАЗа» с использованием компонентной базы альянса Renault-Nissan с самого начала отличалась достаточно простой отделкой салона. С рестайлингом интерьер автомобиля заметно похорошел. Появилась цифровая комбинация приборов, на которую можно вывести полноценную навигацию от «Яндекса».

Как она едет

В движении мотор и вариатор работают вполне слаженно. Двухпедальная Vesta плавно стартует и уверенно держится в городском потоке. Хорошей управляемостью этот автомобиль отличался с самого начала, и с переходом на новую компонентную базу своих ездовых повадок не растерял.

close 100% Lada

Vesta живо откликается на нажатие акселератора и уверенно набирает ход. На спусках — эффективно тормозит двигателем, если задействовать ручной режим коробки и сбросить «вниз» пару фиксированных «виртуальных» передач.

Однако на дорогах с колеями при интенсивном разгоне приходится крепко держаться за баранку и старательно подруливать, потому что

в колеях Vesta заметно рыскает.

Подвеска вполне энергоемкая на ухабах и «лежачих полицейских», но после преодоления крупной неровности заметны мелкие колебания кузова в продольном направлении.Согласно паспортным данным, универсал Vesta тяжелее седана всего на 50 кг, но в управлении машина с четырехдверным кузовом воспринимается более живой и послушной.

По субъективным ощущениям, седан быстрее откликается на движения рулем, меньше реагирует на дорожные колеи и легче разгоняется. Возможно, это особенность двух конкретных экземпляров, которые опробовал корреспондент «Газеты.Ru».

close 100% Lada

Тот факт, что «АвтоВАЗ» теперь плотно сотрудничает с китайскими поставщиками, ощущается и в настройках привода тормозов. Пересаживаешься на Vesta с автомобиля европейской марки — и сразу замечаешь отличия. Педаль Lada продавливается с ровным легким усилием на достаточно большое расстояние — и только после этого машина тормозит, причем сразу интенсивно. Похожим образом тормоза настроены и на дорогих китайских автомобилях, к примеру, на внедорожнике Tank 500.

Кто ее конкуренты

В 2024 году «АвтоВАЗ» планирует выпустить более 100 тыс. Lada Vesta, и половина объема ее производства придется на универсалы, в том числе в исполнении Cross. Причем конкурентами для своих пятидверок завод видит прежде всего китайские кроссоверы — нынешние бестселлеры российского рынка.

Расклад по ценам таков, что Vesta SW Cross в максимальной комплектации (2,13 млн рублей) вплотную приблизилась к самым доступным китайским кроссоверам: Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Haval Jolion с автоматическими трансмиссиями. Рекомендованные розничные цены на них находятся в диапазоне 2,2 - 2,3 млн рублей. И это без учета спецпредложений и скидок, на которые в последнее время дилеры китайских марок стали особенно щедры.