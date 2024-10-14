За скрытие номера автомобиля лишат прав: кто в группе риска Продавцы скрытных рамок автономеров пока не решили, прекратят ли работать

Россиян, которые скрывают госномера с помощью специальных устройств на своих автомобилях, теперь лишат прав на полтора года. Впрочем, за компанию могут и тех, кто специально меняет шрифт букв и цифр на номерах, говорят эксперты. Какие устройства запрещены и как за этим будут следить, — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении административного наказания за сокрытие или видоизменение госномеров автомобиля при помощи спецустройств. До этого документ одобрили Госдума и Совет Федерации.

Теперь за это правонарушение будут лишать прав на срок от года до полутора лет.

Также новый закон подразумевает конфискацию устройств, с помощью которых автомобилист совершил правонарушение. За повторную езду со скрытыми номерами предусмотрено аналогичное наказание.

Изменения будут внесены в статью 12.2 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Прежде за сокрытие номеров водителей штрафовали на 5 тыс. рублей или лишали прав на срок до трех месяцев.

О чем речь

В МВД, которое выступило инициатором законопроекта, подчеркивают, что с 2018 по 2023 год количество нарушений, предусмотренных статьей «Управление транспортным средством с нарушением правил установки государственных регистрационных знаков» КоАП, увеличилось в полтора раза. Поправки конкретизируют, что речь идет о специальных рамках-перевертышах, на которые крепятся номера.

С помощью дистанционного управления приспособления переворачивают знаки, скрывая их от дорожных камер. Это позволяло автомобилистам избежать штрафа или скрыться с места аварии.

Помимо рамок, нарушители использовали специальное грязевое напыление и пленку. Все подобные приспособления можно было легко найти на онлайн-площадках. В результате Московский суд запретил продавать в интернете рамки и другие устройства, которые позволяли скрыть госномера. После принятия закона многие подобные объявления исчезли.

Как будут следить

В сентябре этого года стало известно, что Ространснадзор запускает пилотный проект, который расширит выявление нарушителей-перевозчиков на дорогах. В ведомстве заявили, что «умные» транспортные системы помогут вычислить автомобили со скрытыми госномерами.

«В ходе эксперимента специалисты с помощью средств фото- видеофиксации и современных систем будут определять факты перевозки с неоплаченными административными штрафами Ространснадзора, ГАИ и ФТС, в том числе международных перевозчиков», — отметили там.

Также россиянам, которые ездят на автомобилях со скрытыми номерами, предлагают запретить пользоваться заправками на платной трассе М-12.

Что говорят продавцы рамок-перевертышей

Сейчас устройства для скрытия автомобильных номеров открыто продаются через интернет. Менеджер одного из магазинов, находящегося в Екатеринбурге, рассказал, что стоимость такого устройства составляет 9 тыс. рублей.

«Можем прислать доставкой по почте, нужно только данные прислать. Куда доставлять», — рассказал продавец.

Собеседник признался, что не знает, возникнут ли проблемы у покупателя с сотрудниками ГИБДД после установки их продукции на автомобиль. На вопрос, перестанет ли их фирма выпускать устройства, собеседник затруднился с ответом.

«Пока не решили, посмотрим», — сказал представитель фирмы.

Широкое поле для трактовки

Сотрудники ГИБДД могут по-своему считывать новую норму закона, полагает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. К устройствам для сокрытия номеров они могут отнести, к примеру, нанесенные жирным шрифтом буквы и цифры или наклеенные символы государственного регистрационного знака (ГРЗ).

«Вот здесь риск вполне возможен. Я подозреваю, что устройство для сокрытия номера — это какая-то грязь в баллончике может быть. И я думаю, что они (инспекторы ДПС. — «Газета.Ru») будут таким образом пытаться и просто грязные номера подводить под эту статью», — сказал Шапарин.

При этом он подчеркнул, что законодатели должны были идти дальше — нужно было внести поправки не только в КОАП, но и в Уголовный кодекс и смежные документы, чтобы криминализовать установку, и продажу таких мошеннических устройств.

«Откидные рамки могут использовать террористы или другие преступники, чтобы скрыться. Если бы террористы, которые уничтожали беззащитных людей в Крокусе, использовали такие рамки, боюсь, они бы ушли. Их поймали благодаря тому, что вели по камерам фото-видео фиксации», — заметил Шапарин.

Правозащитник убежден, что правоохранительные органы должны проверить организации, которые такие рамки изготавливают, продают и устанавливают. На реальных потребителей такой продукции новая статья закона не повлияет. Для них просто вырастет сумма взятки, которую они будут платить при задержании недобросовестным дорожным инспекторам, уверен Шапарин.

За снежок не лишат прав

Ни снежок на номерном знаке, ни музыкальный диск, бумага или какой-либо другой посторонний предмет не могут быть трактованы гаишниками, как устройства для скрытия номерных знаков в рамках новых поправок в КоАП, отмечает автомобильный адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько. По его словам, Верховный суд уже сделал достаточно однозначное разъяснения на этот счет.

«То есть имеются в виду устройства, которые позволяют нажатием кнопки, как в кино, поменять номер, скрыть его таким образом. Другое дело, что инспектору ГИБДД придется каждый раз вручную изучать, есть ли на машине подобное устройство.

Не знаю, как он это будет делать. Только если вдруг заметит, что у машины на ходу номер поменялся, но вероятность такого развития событий крайне низка», — уточняет Радько в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Адвокат «Свободы выбора» полагает, что настоящих преступников эта норма не остановит, но, вероятно, появится услуга — как сделать эти рамки менее заметными, чтобы сотрудники полиции не смогли даже вблизи определить их наличие. А сами устройства, очевидно, подорожают.