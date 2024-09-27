Вейпы за рулем хотят запретить. Почему это приведет к незаконным штрафам Разработчик камер ГИБДД Ласкин: вейпы за рулем нельзя отследить без ошибок

Минтранс предложил запретить водителям пользоваться за рулем любыми устройствами, «требующим использования рук». В министерстве пояснили, что речь идет о планшетах и просмотре видео, однако под размытую формулировку попадают даже электронные сигареты. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что принятие инициативы приведет к незаконным штрафам из-за ошибок дорожных камер. К чему готовиться водителям — в нашем материале.

Российское министерство транспорта подготовило проект поправок, предусматривающий введение новых ограничений для водителей. Изменения предлагается внести в пункт 2.7 правил дорожного движения (ПДД) — сейчас в нем говорится о запрете на использование телефона за рулем без системы hands-free.

«[Запрещается] пользоваться во время движения каким-либо устройством, ‎не предусмотренным конструкцией транспортного средства и требующим использования рук или отвлечения от управления транспортным средством во время движения, за исключением случаев использования его функций без применения рук для целей определения маршрута движения», — говорится в поправках.

Сейчас документ министерства проходит процедуру общественного обсуждения. В Минтрансе «Газете.Ru» пояснили, что их инициатива направлена на водителей, которые во время вождения держат в руках гаджеты.

«Предлагаемыми изменениями ПДД предусматривается запрет использования различных устройств, которые могут отвлекать водителя и снижать его внимание. Данные изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также актуализацию действующих норм, которые не учитывают появление новых различных современных устройств (смартфоны, планшеты и т.д.)», — сообщили в пресс-службе министерства.

Основными устройствами, на которые направлено ужесточение норм ПДД, в Минтрансе назвали планшеты, смартфоны и мультимедиа самого автомобиля, если оно используется для просмотра видео в процессе движения.

При этом в министерстве уклонились от ответа на вопросы «Газеты.Ru» о том, попадут ли под запрет электронные сигареты и как дорожные камеры будут отличать их от обычных.

Устройство или бутерброд — решит инспектор

Из текущей формулировки поправок напрямую следует, что водителям нельзя будет пользоваться любыми устройствами, включая электронные сигареты и вейпы, пояснил «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.

«Там прямой запрет не только электронных сигарет и вейпов, но и вообще всех устройств, за исключением ситуаций, когда ты взаимодействуешь без рук с навигатором и навигационным софтом», — сказал эксперт.

По его словам, в случае принятия поправок использование электронных сигарет, планшетов и любых других устройств за рулем будет грозить потенциальным штрафом в размере 1,5 тыс. рублей .

Шапарин назвал ограничение использования за рулем некоторых гаджетов необходимым для снижения риска ДТП, однако подчеркнул, что администрирование таких нарушений трудоемко, и ошибок при вынесении постановлений будет немало.

«В нынешней формулировке про обычные сигареты речь пока не идет . Я думаю, что ситуация будет предельно проста: если человек держит любое устройство в руках, то камеры фотовидеофиксации будут его фотографировать, и инспектор будет смотреть, устройство ли это, или бутерброд», — предположил Шапарин.

Ошибок будет много

Нейросети уже сейчас способны выявлять непристегнутые ремни безопасности и телефоны в руках водителей, их можно обучить отслеживать и электронные сигареты. Однако при выявлении таких нарушений камеры выдают гораздо больше ошибок, чем в случае с распознаванием номерных знаков, заявил «Газете.Ru» гендиректор компании «Астралаб», разрабатывающей программное обеспечение для камер ГИБДД и ЦОДД, Сергей Ласкин.

«Мы имеем дело с камерой, которая установлена на улице, на достаточно большой высоте, и смотрит на вас через лобовое стекло, которое, в свою очередь, может быть загрязнено или забликовано. Поэтому выявляются такие нарушения небезупречно», — пояснил он.

При этом Ласкин добавил, что такие нарушения, как непристегнутый ремень безопасности или смартфон в руках, не обрабатываются полностью в автоматическом режиме: камера с некоторой вероятностью выявляет предмет, а дальше все зависит от добросовестности инспектора.

В случае с превышениями скорости многие инспекторы пренебрегают тщательным изучением материалов, надеясь на точность распознавания комплексом номерного знака, хотя даже там есть вероятность ошибки, подчеркнул эксперт. При распознавании непристегнутых ремней или телефонов в руках водителей она также существует: сейчас, по словам Ласкина, из 100 выявленных нарушений 20 оказываются ложными срабатываниями камер. Отличить же электронную сигарету от обычной комплексам фотовидеофиксации будет еще сложнее, поэтому инспекторам придется отсматривать весь массив полученной информации «вручную».

«Можно научить нейросеть определять, что есть сигарета, так же, как мы научили ее определять, что есть телефон в руке. Весь вопрос заключается в том, насколько вероятной будет ошибка. Я думаю, что достоверно и качественно отличить электронную сигарету от обычной будет тяжело. И надеюсь, что эта инициатива — просто запоздалая первоапрельская шутка», — сказал Ласкин.

«Газета.Ru» направила в пресс-центр МВД вопросы об отношении к инициативе Минтранса и готовности администрировать материалы о наличии в руках водителей гаджетов и электронных сигарет, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.