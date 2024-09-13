В автомобиле загорелся Check Engine. В чем проблема? Авилон назвал семь причин срабатывания ошибки Check Engine в автомобиле

Загоревшийся датчик Check Engine на приборной панели автомобиля вызывает стресс у многих водителей — мотор сломался, а значит, дальше ехать опасно и нужно вызывать эвакуатор. Подробнее о том, какие причины вызывают срабатывания аварийного сигнала двигателя, — в материале «Газеты.Ru».

Что такое Check Engine

Короткая фраза об ошибке «Check Engine» в переводе с английского буквально означает «Проверьте двигатель». В обиходе автомобилисты часто называют эту ошибку просто «чек». Это индикатор оранжевого или красного цвета на приборной панели, который обычно загорается при неисправности автомобиля.

«Check Engine — один из самых распространенных и важных сигналов на приборной панели автомобилей. Его срабатывание указывает на широкий спектр проблем, как незначительных, так и серьезных, связанных с работой двигателя и системами автомобиля», — рассказал «Газете.Ru» директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Данные о сбое электронный блок управления мотором записывает в виде кода, который потом можно прочитать на СТО при помощи специального сканера.

Почему загорается Check Engine

«Чек» загорается, если блок управления фиксирует ошибку в работе мотора или агрегатов, непосредственно связанных с ним. Он же отдает команду включить датчик Check Engine.

При этом индикатор может гореть постоянно, загореться, сразу погаснуть или мигать. Все зависит от самой проблемы, говорят эксперты. Причин, почему загорается датчик, очень много. И иногда они могут быть не связаны напрямую с двигателем.

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Например, если Check Engine загорелся и резко погас, это говорит о проблеме, которую система успела зафиксировать, но после она по какой-то причине она пропала.

«Если лампочка не гаснет в течение 2-3 секунд после запуска ДВС — ошибка зафиксирована. Бывают спорадические дефекты, которые возникают одномоментно. В таком случае значок может погаснуть, например, при замене бензина или доливке масла в ДВС. Затем нужно прочитать сканером на СТО историю ошибок», — отмечает в бесед с «Газетой.Ru» директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Эксперты отмечают, что если индикатор загорелся при запуске двигателя вместе с другими датчиками, то волноваться не стоит — при самодиагностике электроника включает все лампочки, которые после этого сразу гаснут. Но «чек», который не выключается со временем, указывает на серьезную неполадку.

«Если индикатор мигает, это может указывать на серьезную проблему (например, пропуски зажигания), и в этом случае лучше остановить автомобиль и выяснить причину», — говорит Вадим Стрельбицкий из «Авилона».

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Довольно часто Check Engine загорается из-за неисправности датчиков и блоков, а также некорректной работы топливных форсунок или насоса. Датчик может включиться и по причине разрушения катализатора или загрязнения противосажевого фильтра в выхлопной системе. Также «чек» срабатывает на фоне механических неисправностей двигателя: износ газораспределительного механизма или неполадок в головке блока цилиндров.

Можно ли ехать дальше

Эксперты считают, что проблему, на которую указывает Check Engine, лучше не игнорировать. Разбираться с ней нужно в автосервисе. Там прочитают код диагностическим сканером или с помощью ноутбука со специальной заводской программой.

«Если поведение автомобиля не изменилось — не дергается, мотор не троит и не греется, — то можно продолжать движение на СТО. В случае появления еще каких-либо симптомов, желательно воспользоваться эвакуатором, поскольку движение может быть небезопасно», — посоветовали в «Автодоме».

Аналогичной точки зрения придерживается и Вадим Стрельбицкий.

«Если вместе с индикатором Check Engine есть дополнительные признаки проблем, такие как перегрев двигателя, сброс давления масла или потеря тормозов, нужно немедленно остановить автомобиль и вызвать помощь», — считает он.

Как снять ошибку

Для удаления информации об ошибке после ее устранения эксперты советуют приобрести специальный прибор, который сможет прочитать код сбоя. Подключается это устройство через приложение на смартфоне. Там же стираются некоторые ошибки.

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«Самостоятельно сбросить «чек» без сканера не получится. Более того, если ошибка не спорадическая, то после сброса она будет проявляться снова», — предупредил Роман Тимашов.

Однако сбросить ошибку можно, сняв на время клеммы аккумулятора. Чтобы сделать это, водителю достаточно отсоединить у аккумулятора только минусовую клемму и немного подождать. В результате такой манипуляции лампочка погаснет, но она может вновь загореться. Это говорит о том, что в автомобиле есть серьезная проблема, которую нужно решить.