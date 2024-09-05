ОСАГО хотят сделать дороже на 30% НАС: страховщики стремятся поднять стоимость ОСАГО на 30% до конца года

В России планируется снова повысить стоимость ОСАГО, цену полисов хотят увеличить на 30% до конца года, узнала «Газета.Ru». Центробанк уже анонсировал рост тарифов для грузовиков и мотоциклов, а также корректировку региональных коэффициентов, не затрагивая пока легковые машины. Опрошенные «Газетой.Ru» страховщики заявили о необходимости расширить тарифный коридор ОСАГО.

Тарифы на ОСАГО для российских автомобилистов планируется повысить на 30% уже в 2024 году, такое решение хотят продвинуть страховщики через свою отраслевую организацию, сообщили «Газете.Ru» в «Национальном автомобильном союзе» (НАС).

«Страховые компании рассматривают повышение стоимости ОСАГО на 30% в России в этом году и будут лоббировать это решение через свое объединение, которое, в свою очередь, влияет на Центробанк. Когда это может произойти, однозначно сказать нельзя, потому что для этого нужно решение Центробанка», — рассказал «Газете.Ru» вице-президент НАС Антон Шапарин.

Рост на 30% объясняется расчетами страховщиков относительно темпов роста стоимости запасных частей и услуг сервиса, добавил он.

«Я подозреваю, что они хотят выходить на повышение волнами.

И уже сейчас они пошли не через расширение коридора, как раньше, но через изменение коэффициентов, на которые умножается базовая ставка ОСАГО», — обращает внимание Шапарин.

Центробанк уже предусмотрел расширение тарифного коридора ОСАГО для мотоциклов, грузовиков и общественного транспорта, пока не трогая легковые автомобили.

В РСА подчеркивают, базовые ставки по ОСАГО для обычных автомобилистов, которые оформляют полис на личные легковые автомобили, пока что не изменятся.

«На данный момент, тарифный коридор не менялся более двух лет, несмотря на изменения на рынке автозапчастей и новое, анонсируемое Банком России, расширение тарифного коридора ОСАГО позволит точечно скорректировать проблемные зоны», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе РСА.

При этом территориальный коэффициент (на него умножается базовая ставка) вырастет для небольших населенных пунктов ряда регионов и уменьшится для некоторых крупных городов. Максимальное сокращение этого коэффициента составит 6%, а максимальное повышение — 10,5%, указали в РСА.

Страховщики желают роста цен

Опрошенные «Газетой.Ru» страховые компании указывают, что необходимость увеличения стоимости «автогражданки» для легковушек назрела из-за роста цен на запчасти и изменения структуры автопарка в стране.

«Чтобы уменьшить текущие проблемы, тарифный коридор нужно расширить на 15-20% как в сторону увеличения, так и в сторону снижения»,

— заявил «Газете.Ru» директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин.

Чтобы полностью решить проблемы недотарификации, нужна полная либерализация тарифов, но сейчас это нереализуемо, добавил он.

Расширение тарифного коридора выглядит необходимой мерой для компенсации роста средней выплаты и убыточности, полагает руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхование» Алевтина Кожевникова.

«Средняя выплата, а следом и убыточность, по ОСАГО растет в связи с ростом стоимости запчастей. Увеличивается доля сегментов, где действующего тарифного коридора не хватает для покрытия убытков», — сообщила Кожевникова в беседе с «Газетой.Ru».

Рост цен на ОСАГО толкает к бойкоту

При этом сами страховщики признают, что в вопросах тарификации ОСАГО бизнес-интересы сталкиваются с социальными функциями «автогражданки».

«Кроме бизнес-составляющей, а именно необходимости удержать рентабельность этого вида страхования,

речь идет вообще в сохранении возможности гражданам оформлять полисы ОСАГО,

которые, являясь обязательными, выполняют важнейшую социальную миссию», — сказал «Газете.Ru», замначальника управления методологии и андеррайтинга обязательных видов страхования компании «Макс» Александр Щербаков.

Полисы ОСАГО являются гарантом того, что ситуация на дорогах не откатится в лихие 90-е, когда дорожные конфликты «решались на местах», а не в правовом поле, настаивает он.

По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, уже сейчас автомобилисты в массовом порядке вынуждены судиться с виновниками ДТП, потому что выплат по ОСАГО не хватает для покрытия ущерба, а на ремонт поврежденные машины направляют в минимальном количестве случаев.

«Удорожание полиса не способствует желанию купить его.

Тем более, что за последние годы стоимость ремонта увеличилась, а поставки запчастей задерживаются. Даже по данным самих страховщиков они сейчас направляют машины на ремонт только в 5-6% случаев. Во всех остальных случаев возмещение выплачивают деньгами с учетом износа деталей», — сообщил Радько «Газете.Ru».

Владельцам поврежденных машин в массовом порядке приходиться судиться с виновниками ДТП, чтобы взыскать недостающую сумму, и тем самым совершать двойное действие, добавил он.

«Сама идея ОСАГО себя дискредитировала, потому что она преподносилась нам как способ избавить потерпевшего от беготни по судам. Именно поэтому сейчас многие полис не покупают. Штраф за его отсутствие составляет 800 рублей, проверяют его крайне редко», — заключил Радько.