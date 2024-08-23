Футуристичная Kia и возвращение Actyon: 7 новинок автокомпаний, ушедших из России В Европе, США и Корее представили автоновинки, которые обойдут Россию стороной

Пока новинки российского авторынка представлены в основном китайскими марками, ушедшие из России автомобильные бренды обновляют модельные ряды. О том, какие премьеры мирового автопрома представили Kia, Renault, Audi, BMW, Cadillac — в материале «Газеты.Ru».

Audi обновила RS3

«Заряженная» версия компактной модели Audi получила плановое обновление. В ходе рестайлинга компактные хетчбэк и седан RS3 получили новые бамперы и решетку радиатора черного цвета с крупным сетчатым рисунком, а дизайн дневных ходовых огней теперь повторяет традиционный клетчатый флаг, которым дают старт на автогонках.

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В интерьере появился новый руль, приплюснутый сверху и снизу, а также спортивные ковшеобразные кресла с отделкой из углепластика. Под капотом Audi RS3 — пятицилиндровый турбомотор 2.5 TSI, который выдает 400 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Автомобиль снабжен семиступенчатым «роботом» и полноприводной трансмиссией. Тонкие настройки двигателя, шасси и других систем автомобиля позволили RS3 стать быстрее: обновленная версия на 5 сек. быстрее, чем прежняя, преодолела знаменитую Северную петлю Нюрбургринга.

BMW M5 Touring — третий за всю историю

Подразделение BMW M представило спортивную M5 в кузове универсал в третий раз за 40-летнюю историю этой модели: до этого M5 Touring была только в модельном ряду «пятерки» поколений E34 (годы выпуска: 1992–1995) и E61 (2007–2010). Нынешнюю новинку автопроизводитель анонсировал в конце 2023 года, не приводя подробностей: в фирменном видеоролике универсал был декорирован под рождественский подарок.

close 100% BMW M5 Touring BMW

Новый M5 Touring получил двигатель V8 объемом 4,4 литра и мощностью 585 л.с. и автоматическую трансмиссию с интегрированным в нее 197-сильным электромотором. Универсал от BMW демонстрирует динамику суперкара: с места до «сотни» он способен разогнаться за 3,6 с.

Kia K8 изменили внешность

Корейская Kia обновила седан K8, который в модельном ряду компании позиционируется между Kia K5 (преемник хорошо известной россиянам Optima) и флагманским седаном K9. Внешность K8 изменена в соответствии с нынешним футуристичным фирменным стилем марки: появились новые бамперы, вертикально ориентированные фары и задние фонари, соединенные светодиодной полосой по всей ширине крышки багажника.

close 100% Kia K8 Kia

В интерьере стало больше мягких отделочных материалов, перекомпонован блок управления климат-контролем. Уже в базовой версии K8 оснащается десятью подушками безопасности. Для седана доступен 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 198 л.с., есть и 3,5-литровый V6 мощностью 300 л.с. Версия с более мощным мотором предлагается в том числе с полным приводом.

Renault Symbioz — семейный кроссовер для Европы

Renault раскрыла подробную информацию о кроссовере Symbioz — автомобиле класса C, соразмерного Nissan Qashqai. Новинка делит платформу CMF-B с более компактным Captur. Длина Symbioz — 4,41 м, колесная база — 2,64 м. Потребителям предлагается вместительный багажный отсек, медиасистема с вертикально ориентированным экраном и сервисами Google и панорамная самозатемняемая стеклянная крыша на жидких кристаллах.

close 100% Renault Symbioz Renault

Для автомобиля предлагается только одна силовая установка — гибридный привод с мотором 1.6 мощностью 95 л.с., двумя электродвигателями и тяговой батареей. Заявленный расход топлива — 4,6 л на 100 км, в наличии 29 систем активной безопасности и помощи водителю.

Cadillac Escalade обновился и подорожал

Внедорожник Cadillac Escalade получил обновленную внешность и интерьер, а также существенно подорожал. С рестайлингом у автомобиля появились более крупная решетка радиатора в стиле электрического Escalade IQ, массивные ходовые огни и подсветка фирменной эмблемы.

close 100% Cadillac Escalade Cadillac

Кроме того, внедорожник получил новый задний бампер и выхлопные патрубки, а также 24-дюймовые колесные диски — ранее на Escalade с завода столь крупные колеса не ставили. Но основное нововведение — в интерьере: комбинация приборов с экраном медиасистемы и отдельный дисплей для пассажира занимают практически всю ширину передней панели. Вместе с рестайлингом Escalade серьезно подорожал: его цена в США стартует с $89,6 тыс. (8,2 млн рублей), что на $5,7 тыс. (523 тыс. рублей) дороже, чем до обновления.

KGM Actyon — наследник SsangYong

Кроссоверы Actyon корейской марки SsangYong хорошо известны в нашей стране: некоторое время их даже собирали в России. В 2020 году корейская компания обанкротилась, а в 2023-м сменила название на KG Mobility. Нынешнее поколение KGM Actyon — это модификация представленного ранее кроссовера Torres, ориентированная на городскую эксплуатацию.

close 100% KGM Actyon KGM

Автомобиль лишился внедорожного декора, получил оригинальные бамперы и крупные 20-дюймовые колеса. Длина нового Actyon — 4,74 м, колесная база — 2,68 м. В салоне — кресла с обивкой из кожи и замши, сдвоенный экран приборов и медиасистемы. Под капотом — турбомотор 1.5 мощностью 170 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией японской марки Aisin, привод — передний или полный.

Футуристичный вэн Volkswagen с полным приводом

У электрического минивэна Volkswagen ID. Buzz существенно расширилось число модификаций. Теперь для него доступны два варианта длины колесной базы, а также полноприводная версия, способная буксировать прицеп массой 1,8 т.

close 100% VW ID.Buzz Volkswagen

В базовом варианте фургон снабжен электромотором мощностью 170 л.с. и тяговой батареей, обеспечивающей запас хода в 330 км. Полноприводная версия располагает двумя электромоторами суммарной мощностью 340 л.с. и более емким аккумулятором, позволяющим проехать до 432 км. Полноприводный ID. Buzz доступен в грузовой версии Cargo и пассажирской GTX.