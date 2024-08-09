Разрыв в отбойниках и колея. Почему произошло редчайшее лобовое ДТП на МКАД В ДТП с шестью машинами на МКАД погибла женщина

На МКАДе произошло массовое ДТП: водитель Mitsubishi Pajero пролетел на скорости через технологический разрыв отбойников и в лоб протаранил легковушку, задев еще несколько автомобилей. Находившаяся за рулем встречной машины женщина скончалась на месте. Всего пострадали шесть автомобилей, движение на внутренней стороне 53-го км МКАД было парализовано три часа. О том, что известно о ДТП на данный момент, — в материале «Газеты.Ru».

В Москве на 53-м км МКАД внедорожник Mitsubishi Pajero на полной скорости проскочил через технологический разрыв барьера между внешней и внутренней сторонами дороги и вылетел на встречную полосу, сообщил столичный Дептранс. В результате тяжелый рамный автомобиль протаранил легковушку, а ее отбросило на другие автомобили.

Сам Mitsubishi опрокинулся набок и врезался в кроссовер BMW. Всего в аварии пострадали шесть автомобилей, в том числе одно такси, микроавтобус и фура. Движение на этом участке МКАД практически полностью парализовано. Водителям посоветовали искать пути объезда.

Пострадавшие в ДТП на МКАДе

В аварии погибла женщина 1991 года рождения, в которую на полном ходу и врезался Mitsubishi на встречке. На опубликованных в сети фотографиях видно, что вся передняя часть ее автомобиля полностью разбита. Водителя Mitsubishi госпитализировали в тяжелом состоянии. В сравнении с красной легковушкой, которую он разбил, японский автомобиль получил меньше повреждений.

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Предварительная причина

На опубликованных Дептрансом кадрах аварии видно, что сначала водитель Mitsubishi перестраивался из средней полосы влево на своей стороне МКАДа, затем подрезал несколько машин, после чего, не выворачивая руль, вылетел на встречку. В прокуратуре Москвы считают, что лобовое столкновение автомобилей произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, водитель автомобиля «Мицубиси», следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением, врезался в бетонное ограждение, разделяющее транспортные потоки, выехал на встречную полосу, где столкнулся еще с несколькими автомобилями», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Остальные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Можно ли было предотвратить аварию

Технологические разрывы, из которого вылетел Mitsubishi Pajero на встречку, есть почти на каждой дороге и это оправдано, но почему там не было специальных наполненных водой пластиковых баков или другой ловушки, которые гасят энергию удара автомобилей, задается вопросом вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.

«Здесь технологий может быть миллион, и машина просто не вылетела бы на встречную полосу. Уткнулась бы в этот бак и все! Да, получила бы, наверное, еще удар сзади, но и то не факт», — сказал Шапарин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Второе обстоятельство, на которое указывает правозащитник — это наличие колейности на дороге.

Он отмечает, что мягкая подвеска Pajero могла не справиться с высокой скоростью, понять это помогло бы видео о том, как вел себя на дороге этот автомобиль до аварии.

«Однако совершенно понятно, что колея на МКАДе есть.

Ее просто визуально видно, что автомобиль с такой подвеской просто вылетает на встречную полосу движения. Мы видели ровно схожую ситуацию в ДТП с блогером Эдвардом Билом, который тоже на машине не справился с управлением. Не только потому, что машина была мощная, а еще потому, что колея совершенно жуткая», — сказал Шапарин.

Сильная колейность появляется на дорогах из-за низкого качества дорожного строительства, полагает собеседник. Используются не те материалы, не та подушка дорожного покрытия и технологии, кроме того, практически полностью отсутствует контроль со стороны чиновников, указывает автоэксперт.

«И в результате мы видим, что дорожное полотно приходит в негодность очень быстро. Поэтому, собственно, такие ужасающие аварии и происходят», — резюмировал Шапарин.

Похожие аварии на МКАДе

Подобные ДТП на МКАДе крайне редки, поскольку на всем протяжении кольца высокий бетонный барьер разделяет потоки. Тем не менее иногда такие события происходят.

Так, в июне 2020 года в результате аналогичной аварии водитель Lada Largus сгорел заживо прямо на МКАД.

Машина выехала на встречную сторону с территории «Крокус Сити» и на большой скорости двигалась по крайней левой полосе по встречке.

В районе 69-го километра магистрали автомобиль столкнулся с SsangYoung, в результате чего тот перевернулся и протаранил легковушку Skoda. Затем вспыхнула машина виновника ДТП, водитель не успел ее покинуть.

В марте 2023-го водитель красного Ford Fusion двигался по внутренней стороне МКАД, но увидел лежащий на проезжей части предмет. Автомобилист попытался объехать его, но в результате выехал на встречку через островок, где прежде находился пост ДПС. В итоге в аварии пострадали пять автомобилей и один человек.

В декабре того же года на внешней стороне 49-го километра МКАД водитель при обгоне врезался в бок другого автомобиля. Машина вылетела на встречку и загорелась.​​ Жертвами аварии стали два человека.