«АвтоВАЗ» выпросил повышенный утильсбор для китайцев, а сам хочет повысить цены Автоэксперт Шапарин: «АвтоВАЗ» лоббирует рост утильсбора для повышения своих цен

«АвтоВАЗ» может повысить цены на свои автомобили уже с середины августа, не дожидаясь анонсированного роста утилизационного сбора. Лоббирование «АвтоВАЗом» повышения утильсбора расчищает для него рыночный сегмент автомобилей в районе 2 млн рублей и позволят самому заводу увеличивать цены дальше, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«АвтоВАЗ» ознакомил дилеров с новыми прайс-листами на свои автомобили, которые будут введены в действие 14 августа, сообщил журнал «Авто.ру». По данным экспертов классифайда, модели Lada Granta и Niva Travel

подорожают на сумму от 15,5 тыс. до 46,5 тыс. рублей.

Это третья за короткий период калибровка цен у «АвтоВАЗа»: в июле 2024 года тольяттинский автогигант уже удалил из прайс-листов своей флагманской модели Vesta самые доступные комплектации, в результате чего потребителям потребовалось больше денег для покупки автомобиля. До этого завод переписывал ценники в мае этого года, в среднем подняв стоимость автомобилей на 2%.

При этом подорожание происходит на фоне укрепления российской валюты:

если в начале января $1 стоил 90,4 рубля, то в конце июля его курс снизился до 86,6 рубля за американскую валюту.

С новым «утилем» вас!

Однако не стоит ожидать, что аппетиты «АвтоВАЗа» на этом умерятся, очередного подорожания автомобилей Lada следует ожидать после резкого повышения ставок утилизационного сбора, заявили «Газете.Ru» участники рынка и эксперты. Проект постановления правительства, предусматривающий рост «утиля» с 1 октября на 70-85%, и дальнейшее поэтапное повышение его в последующие годы в настоящее время вынесен на общественное обсуждение.

Повышения этого обязательного для автокомпаний платежа «АвтоВАЗ» последовательно добивается с 2023 года. В 2024 году глава предприятия Максим Соколов неоднократно говорил о необходимости продолжить индексацию утильсбора,

аргументируя это агрессивной маркетинговой политикой китайских брендов

и необходимостью защитить национальный автопром от их экспансии.

Повышение утилизационного сбора приведет к подорожанию автомобилей во всех сегментах рынка, убежден президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«К сожалению, «АвтоВАЗ» и другие российские производители цены тоже повысят. Возможно, меньше, поскольку они получают компенсацию от государства за уплату утилизационного сбора.

Но просто такого еще случая не было, когда местные производители не поднимали цены»,

— напомнил Подщеколдин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

По его словам, цены, помимо этого, теперь толкает вверх и удорожание кредитных средств после повышения ключевой ставки Центробанком. Кроме того, у импортеров возникли сложности с международными платежами для приобретения автокомпонентов. Даже российское производство машин связано с поставками иностранных комплектующих, аргументировал глава РОАД.

«У нас и так средняя цена автомобиля уже 3,3 млн рублей.

Я полагаю, что как минимум на 10% она вырастет к концу года.

Мы очень сожалеем, но в итоге расплачивается потребитель. Отечественные автомобили должны стоить 1-1,5 млн рублей, доступность должна быть, но они будут приближаться к 2 млн рублей и выше», — прогнозирует Подщеколдин.

Устранение конкурентов

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, повышение утилизационного сбора, которое последовательно лоббирует «АвтоВАЗ», необходимо отечественному автогиганту для того, чтобы избавиться от конкурентов в его рыночном сегменте.

«Совершенно понятно, что если конкурентов на твоем рынке больше нет, то ты можешь делать с ним, что хочешь. «АвтоВАЗ» продавливает повышение «утиля» просто для того, чтобы без рисков повысить цены самому», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

При этом «АвтоВАЗ» играет в интересную игру:

заявляет на базовую Lada Granta цену в 700 тыс. рублей, но следующая комплектация стоит уже значительно дороже — 911 тыс. рублей, обращает внимание эксперт. По ценам «АвтоВАЗ» уже догнал китайские кроссоверы: максимально укомплектованные версии Lada Vesta уже стоят свыше 2 млн рублей, а это цена качественного кроссовера Haval Jolion, а продукция Kaiyi или «Москвича» предлагается дешевле этой суммы, указывает он.

«АвтоВАЗ», безусловно, повысит цены, мы увидим рост сразу же.

Причем они хитрые, они будут все дозировать

— повышать цены постепенно, раз за разом, тут и там. Все будет как всегда», — заключил Шапарин.

По опробованной схеме

Предыдущее повышение утилизационного сбора произошло с 1 августа 2023 года. Тогда ставки «утиля» на легковые машины выросли в 1,7-3,7 раза в зависимости от объема двигателя.

После этого в начале ноября 2023 года цены на автомобили Ladanta, Vesta и Niva повысились на 6,4-9,7%. Сильнее всего тогда вырос в цене внедорожник Niva Travel — на 106 тыс. рублей.

На «АвтоВАЗе» пересмотр прайс-листов объяснили тогда удорожанием логистики, компонентов и материалов, а также «переходом на использование в производстве более надежных и импортонезависимых деталей и узлов». В конце ноября 2023 года цены на две комплектации седана Vesta выросли на 13 тыс. рублей.

Брать «Ладу»?

По меркам мирового автопрома обновленную Lada Vesta нельзя назвать современным автомобилем: у нее все еще нет системы стабилизации, адаптивного круиз-контроля и многих других систем помощи водителю, но в условиях российского рынка ее покупают из-за отсутствия альтернатив, отмечает автоэксперт, ведущий автомобильного канала Autospot Александр Тычинин.

«На текущем российском рынке Lada Vesta — вторая по популярности машина в стране, альтернатив ей за 1,6-1,8 млн рублей мало.

Но она конкурентоспособна за счет того, что «АвтоВАЗу» помогают — и утильсбором, и другими рычагами.

Если все это убрать, конкурентоспособной она не будет», — сказал Тычинин «Газете.Ru».

Lada Vesta в основном покупают в средних комплектациях, дорогие версии, в том числе Cross, продаются хуже, потому что в этом сегменте покупатели в большей степени ориентированы на китайские кроссоверы, заключил эксперт.

«Газета.Ru» обратилась в «АвтоВАЗ» с вопросами о причинах возможного повышения цен на Lada и маркетинговых планах после повышения утилизационного сбора, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.